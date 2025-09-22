Sportclub packt auch Wörth – Burgweinting & Kareth drehen's

Ohne Überraschung fand der elfte Spieltag der Kreisliga 1 ein Ende. Nirgendwo konnte sich der Außenseiter durchsetzen. Tabellenführer SC Regensburg gewann in Wörth mit 3:1, es war der bereits achte Sieg in Folge. Auch die Verfolger FC Oberhinkofen (1:0 bei der SG Walhalla), SV Obertraubling (3:1 in Pirkensee-Ponholz) und SV Burgweinting (2:1 gegen Donaustauf) hielten sich schadlos. Wichtige Punkte für den Klassenerhalt holte Aufsteiger FC Laub, der sich in Mintraching 3:2 behaupten konnte.



Der SV Burgweinting konnte sich daheim vor 125 Zuschauern knapp den Dreier gegen den SV Donaustauf sichern. Noch in der ersten Halbzeit ging Donaustauf durch ein Eigentor von Alexander Bucher in Führung, doch in der zweiten Hälfte erzielte Mubarak Akanga in der 54. Minute bereits den Ausgleich und Alexander Bucher sicherte Burgweinting in der 61. Minute den Heimdreier durch eine gekonnte Flanke durch David Zisser, nahm der Co-Spielertrainer den Ball Volley und netzte gezielt ins Netz aus knapp 20 Metern ein. Schiedsrichter: Uli Schindler, Günter Eibner, Oswald Halbritter







Der Sportclub Regensburg holte sich beim TSV Wörth/Donau vor 125 Schaulustigen gekonnt den nächsten Sieg am elften Spieltag. In der ersten Halbzeit lieferten die beiden Kontrahenten auf Augenhöhe ab, doch in der zweiten Hälfte netzte Felix Schäfer in der 65. Minute für die Gäste ein, Florian Baumann gelang in der 72. Minute ein Ausgleichstreffer, doch Stefan Michalka brachte den SC in der 80. Minute erneut in Front und Ingmar Hell nutzte die Nachspielzeit (90.+2.) um eine weitere Bude zu versenken. Schiedsrichter: Josef Karl, Richard Schmalhofer, Valentin Mayerhofer







Der TSV Kareth-Lappersdorf II sicherte sich vor 65 Fans die Maximalausbeute gegen den angereisten SV Harting. In der 17. Minute gingen die Gäste durch Marco Bauer in Front, doch noch in der ersten Hälfte landete Matthias Brunnbauer den Ausgleich (40.). In der 61. Minute sah Maximilian Menke die Zeitstrafe, in der 78. Minute hieß es erneut in Unterzahl weiter zu spielen für den SV Harting, da sah auch Niklas Brei die Zehn-Minuten-Auszeit. In der 82. Minute brachte Tobias Zizlsperger die Gastgeber dann in Führung und besiegelte durch einen Elfmetertreffer in der Nachspielzeit (90.+6.) den Dreier daheim. Schiedsrichter: Helgo Boehlkau, Jürgen Hahn, Luca Weilhammer







Bei der SG Walhalla Regensburg durften die 60 anwesenden Zuschauer die Punkte an die Gäste gehen sehen, der FC Oberhinkofen sicherte sich den Dreier mit nur einem Treffer. Den Siegestreffer der Partie landete Felix Grad in der 42. Spielminute. Schiedsrichter: Naima Gherbali, Cesar Dario Morales Juyo, Matthias Rudner







Der SV Obertraubling schnappte sich am elften Spieltag zu Gast beim ATSV Pirkensee-Ponholz vor 100 Besuchern. Zweimal in Folge netzte Max Heberlein in der ersten Hälfte der Partie ein (16., 27.) und brachte so den SV Obertraubling in Führung. In der 53. Minute erzielte Mika Rauscher einen Anschlusstreffer, doch Ilker Öksüm besiegelte die Maximalausbeute für den SV Obertraubling in der 63. Minute. Schiedsrichter: Tobias Lohneisen, Bernd Wagner, Jakob Fischer







Der FC Laub setzte sich am vergangenen Wochenende beim FC Mintraching vor 100 Schaulustigen knapp durch. Bereits in der siebten Minute brachte Marco Kronawitter dem FC Laub das 1:0 ein und Simon Schmits erhöhte in der 19. Minute, in der 23. Minute konnten auch die Hausherren der Partie eine Chance verwerten, Devrim Ayhan verkürzte, doch Marco Kronawitter brachte den Halbzeitstand auf 1:3 (26.). In der ersten Halbzeit gingen die Hausherren durch eine Zeitstrafe für Devrim Ayhan noch in Unterzahl. In der 67. Minute verkürzte Christian Balk für die Hausherren, dann sah Devrim Ayhan die Ampelkarte (73.), was die Gastgeber erneut in Unterzahl brachte, doch mehr Chancen wurden am elften Spieltag nicht verwertet. Schiedsrichter: Martin Birnbeck, Miriam Prechtel, Alexander Hollmann







Die SpVgg Ziegetsdorf kam am elften Spieltag nicht zum Abschluss, dafür der angereiste Freie TuS Regensburg, der sich vor 50 Schaulustigen den Dreier holte. In Front gingen die Gäste in der 30. Minute durch Andreas Priller, Alexander Meister erhöhte durch einen Elfertreffer in der 42. Minute für den Freien TuS. Tobias Bromme netzte in der 57. Minute den dritten Treffer der Partie zugunsten der Gäste ein und Moritz Bauer besiegelte in der 73. Minute durch das 4:0 für den Freien TuS Regensburg. Schiedsrichter: Daniel Edenhofer, Siegfried Fendl, Nikita Boldar