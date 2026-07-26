Sportclub nutzt frühe Kosova-Rote – Parsberg und Ramspau starten top

Zweiter Sieg im zweiten Spiel: Die SpVgg Ramspau gehört zum erlesenen Kreis der perfekt gestarteten Mannschaften. – Foto: Felix Schmautz

Regenstauf und der BSC Regensburg feierten in der Bezirksliga Süd bereits am Samstag den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel. Tags darauf taten es ihnen der TV Parsberg und die SpVgg Ramspau gleich. Beide Teams gewannen ihr Heimspiel gegen Hainsacker bzw. Ränkam jeweils mit 2:0. Den ersten Dreier in der Tasche hat Aufsteiger SC Regensburg. Der Sportclub profitierte beim harterkämpften 3:2-Triumph über den FC Kosova von einer frühen Roten Karte an den Gastgeber. Dagegen warten die weiteren Aufsteiger TV Riedenburg und FC Oberhinkofen – sie spielten gegeneinander nach zwei frühen Toren 1:1-unentschieden – sowie FC Ränkam weiter auf den ersten Bezirksliga-Sieg. Zur Stunde (Anstoß: 17 Uhr) stehen sich noch Roding und Viehhausen gegenüber.



Andreas Herrmann (Trainer FC Ränkam): „Die erste Halbzeit war von den Spielanteilen ausgeglichen, wobei wir die besseren Chancen zur Führung hatten. Kurz vor der Halbzeit ging der Gastgeber durch ein Abstaubertor in Führung. In der zweiten Spielhälfte war Ramspau etwas besser in den Zweikämpfen und wir in der Offensive zu harmlos. Ramspau war effektiver und daher geht der Sieg in Ordnung.“







Andreas Pollakowski (Trainer TV Parsberg): „Ein relativ ungefährdeter Sieg für uns, der letztlich noch höher hätte ausfallen müssen. Wir hatten noch zwei Pfostenschüsse und einige nicht sauber ausgespielte Angriffszüge dabei. Hier müssen wir noch arbeiten, um zukünftig noch effizienter zu werden. Hainsacker kam nicht wirklich gefährlich vor unser Tor.“







Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): „Ein Spiel, das bereits in der 13. Minute maßgeblich durch eine Fehlentscheidung beeinflusst wurde. Natürlich hat der gegnerische Stürmer die Situation clever angenommen, aber auf diesem Niveau muss ein Schiedsrichter eine solche Szene richtig bewerten. Umso größer ist der Respekt vor unserer Mannschaft. Trotz Unterzahl haben unsere Jungs den Kampf angenommen, bis zur letzten Minute alles gegeben und spielerisch kaum erkennen lassen, wer einen Mann weniger auf dem Platz hatte. Eine starke Teamleistung, auf die wir stolz sein können.“



Stefan Michalka (Trainer SC Regensburg): „Mit früher Überzahl für uns, war es trotzdem ein zu erwartendes, enges Bezirksligaspiel. Beide Elfmeter waren klar und wurden souverän verwandelt. Am Ende hatte unsere Mannschaft immer eine Antwort auf den Ausgleichstreffer parat und holt sich die ersten drei Punkte.“













Andreas Schäffer (Trainer TV Riedenburg): „Ein leistungsgerechtes Unentschieden. In einer sehr kampfbetonten Partie hat Oberhinkofen eigentlich ausschließlich versucht, über lange Bälle und Standardsituationen gefährlich zu werden. Wir haben es versucht spielerisch zu lösen, doch aktuell fehlt uns noch etwas die Durchschlagskraft im letzten Drittel. Wir sind froh, dass wir den ersten Punkt eingefahren haben und schauen, dass wir nächste Woche erneut punkten können.“





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