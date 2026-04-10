Sportclub mit Pflichtaufgabe – Topspiel in Obertraubling

Im Aufstiegsrennen treffen mit Obertraubling und Burgweinting zwei direkte Konkurrenten aufeinander. – Foto: Nicole Seidl

Vor Pflichtaufgaben steht das Top-Duo der Kreisliga 1. Spitzenreiter SC Regensburg begrüßt bereits am Samstag den Tabellenvorletzten FC Mintraching an der Alfons-Außer-Straße. Tags darauf ist auch der Rangzweite FC Oberhinkofen – er genießt gegen Schlusslicht ATSV Pirkensee-Ponholz ebenfalls Heimrecht – turmhoher Favorit. Im Topspiel des 22. Spieltags prallen am Sonntag der Dritte SV Obertraubling und der Vierte SV Burgweinting aufeinander. Wer behält im Aufstiegskampf kühlen Kopf?

Morgen, 14:00 Uhr Freier TuS Regensburg Freier TuS SV Donaustauf Donaustauf 14:00 PUSH



Hinspiel: 3:1. Der Freie TuS Regensburg (6., 33) empfängt am Samstag zum Auftakt des 22. Spieltags den SV Donaustauf (9., 26). Vor Wochenfrist sicherte sich der Gastgeber beim SV Obertraubling die Maximalausbeute, während sich die Stauger gegen den FC Oberhinkofen klar geschlagen geben mussten.







Hinspiel: 2:0. Eine klar Sache? Beim SC Regensburg (1., 50) findet sich ebenfalls bereits am Samstag der FC Mintraching (13., 13) ein. Während sich der FCM zuletzt gegen dem TSV Wörth/Donau geschlagen geben musste, konnte sich der Sportclub bei der SG Walhalla einen magere Punkt (1:1) ergattern.





So., 12.04.2026, 14:00 Uhr SV Obertraubling SV Obertraubling SV Burgweinting SV Burgweinting 14:00 live PUSH



Hinspiel: 1:1. Der SV Burgweinting (4., 42) ist am 22. Spieltag beim SV Obertraubling (3., 44) gefordert. Mit einem 2:2 gingen die Burgweintinger zuletzt gegen den TSV Kareth-Lappersdorf II vom Platz, was ihnen nur einen Punkt einbrachte. Die Hausherren der Partie verloren zuletzt klar gegen den Freien TuS Regensburg und gingen leer aus.







Hinspiel: 0:3. Beim TSV Wörth/Donau (5., 34) ist am Sonntag der TSV Kareth-Lappersdorf II (7., 28) zugegen. Vom 21. Spieltag nahm sich der TSV KaLa II beim SV Burgweinting einen Punkt mit. Die Gastgeber der kommenden Partie hingegen setzten sich klar beim FC Mintraching durch und sicherten sich dadurch die Maximalausbeute.













Hinspiel: 2:1. Die SG Walhalla Regensburg (12., 20) tritt zu einem Kellerduell beim SV Harting (10., 23) an. Die Gäste der Partie heimsten sich am vergangenen Wochenende gegen den SV Regensburg einen Punkt ein. Die Platzherren sicherten sich unterdessen knapp den Dreier bei der SpVgg Ziegetsdorf.





So., 12.04.2026, 15:15 Uhr FC Laub FC Laub SpVgg Ziegetsdorf Ziegetsdorf 15:15 PUSH



Hinspiel: 2:3. Beim FC Laub (11., 23) geht am 22. Spieltag die SpVgg Ziegetsdorf (8., 27) auf Stippvisite. Eine knappe Niederlage kassierte die SpVgg am Ostermontag gegen den SV Harting. Währenddessen konnte sich der FC Laub beim ATSV Pirkensee-Ponholz knapp den Dreier sichern.







Hinspiel: 6:3. Tabellenschlusslicht ATSV Pirkensee-Ponholz (14., 7) ist am kommenden Sonntag zu Gast beim FC Oberhinkofen (2., 45). Mit einer knappen Niederlage trennte sich der ATSV am vergangenen Spieltag gegen den FC Laub. Die Hausherren dieser Begegnung sicherten sich dagegen klar die Maximalausbeute beim SV Donaustauf.