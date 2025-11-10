Sportclub mit Arbeitssieg – Heberlein trumpft erneut auf

Einen torreichen Spieltag hat die Kreisliga 1 hinter sich. Aus diesem Muster fällt die Nullnummer zwischen Wörth und Schlusslicht Pirkensee-Ponholz. Im Top-Spiel des Wochenendes rang der FC Oberhinkofen auf Kunstrasen den SV Burgweinting mit 1:0 nieder. Durch die Niederlage fällt Burgweinting auf Rang drei zurück. Neuer Zweiter ist der SV Obertraubling, der – angeführt vom Vierfachtorschützen Max Heberlein – mit 5:2 in Harting triumphierte. Auch der FC Laub (4:0 gegen den Freien TuS) und die SG Walhalle (6:2 in Mintraching) gewannen deutlich. Derweil ist Spitzenreiter SC Regensburg zurück in der Spur, die Karl-Elf mühte sich gegen Donaustauf zu einem 3:2-Heimsieg.



Ein Remis auf Kareths Höhen durften am Samstag 100 Zuschauer erleben. Luca Ruiz Valinhos brachte noch in der ersten Halbzeit den TSV Kareth-Lappersdorf II in Führung und Florian Schottenloher legte in der 63. Minute nach. Doch die SpVgg Ziegetsdorf kämpfte sich durch Daniel Kagerer in der 85. Minute zurück und Amer Muratovic erzielte in der 89. Minute den Ausgleichstreffer, was beiden Kontrahenten somit einen Punkt am 18. Spieltag einbrachte. Schiedsrichter: Duc Huy Vu, Viktor Herlitz, Danny Schmidt







Mit einem knappen Heimsieg konnte sich Spitzenreiter SC Regensburg den Dreier am vergangenen Samstag gegen den SV Donaustauf vor 90 Besuchern einholen. Alexander Alvarez Niebauer brachte in der 29. Minute das 1:0 für den Favoriten. In der 58. Minute erhöhte Dennis Hufsky, doch Burak Yildirim verkürzte in der 68. Minute. Jonas Fischer konnte für den Sportclub in der 88. Minute erneut erhöhen, die Nachspielzeit nutzte Julian Sommerer vom SVD um zu verkürzen. Weitere Chancen konnten nicht verwertet werden. Schiedsrichter: Walter Menzel, Lukas Praeger, Tobias Dummer







Der SV Burgweinting musste sich am 18. Spieltag gegen den FC Oberhinkofen vor 150 Zuschauern geschlagen geben. Kurz vor der Halbzeitpause netzte Jakob Blank den Siegestreffer für den FCO ein (44.). Schiedsrichter: Besim Hisenaj, Sejad Muherina, Adrian Pompowski







Der SV Obertraubling holte sich am Sonntag klar die Maximalausbeute beim SV Harting vor 40 Schaulustigen ein. Torjäger Max Heberlein erzielte in der elften Minute den Führungstreffer für den SVO, Sanvie Sodji gelang in der 36. Minute der Ausgleich für die Hausherren, doch Max Heberlein brachte in der 51. Minute die Gäste erneut in Front und Rasmus Schwartz erhöhte in der 53. Minute. Ein Elfmetertreffer, gekonnt ausgeführt von Niklas Brei, in der 55. Spielminute verkürzte. Max Heberlein versenkte noch zwei Buden in dieser Partie (60., 64.), was in der bisherigen Saison 19 Tore ergibt und dem SV Obertraubling den nächsten Dreier einbrachte. Kurz vor Schluss sah Hartings Nick Gerdt noch die Ampelkarte (89.). Schiedsrichter: Ersan Djerekarac, Dr. Helmut Bedö, Janos Bedö







Mit einem torlosen Remis gingen der TSV Wörth/Donau und der ATSV Pirkensee-Ponholz am vergangenen Sonntag vor 100 Zuschauern vom Platz. Schiedsrichter: Martin Birnbeck, Schiedsrichterbeauftragter SV Wiesent Thomas Zimmermann, Alexander Springer







Der FC Laub sicherte sich daheim klar den Dreier, vor 100 Fans gegen den angereisten Freien TuS Regensburg. In der zwölften Minute brachte Philipp Resch die Gastgeber in Front, Mario Kronawitter legte in der 52. Minute nach und Daniel Bergbauer versenkte in der 69. Minute zum 3:0. Den Heimdreier besiegelte dann Jonas Wittmann in der 74. Minute mit dem letzten Treffer der Partie. Kurz vor Abpfiff sah Marco Schrödinger noch die Ampelkarte (90.+1., FC Laub). Schiedsrichter: Fabian Wysotzki, Richard Basa, Klara Rinner







Gastgeber FC Mintraching musste sich am Sonntag vor 75 Zuschauern gegen die SG Walhalla Regensburg geschlagen geben. Ein Elfmeter in der vierten Minute, gekonnt ausgeführt von Julian Baumgärtner, brachte die SGW in Führung. Benjamin Hautmann erhöhte in der elften Minute und Johannes Gerl verkürzte in der 30. Minute. In der 57. Minute erhöhte Anton Grundherr dann erneut für die SGW und Timo Gittel legte noch zwei Buden in Folge (76., 78.) oben drauf. In der 83. Minute netzte Benjamin Hautmann erneut ein und brachte es auf 6:1 für die Gäste. Den letzten Treffer der Partie landete Thomas Dimmelmeier für Mintraching, doch die Punkte gingen klar an die SG Walhalla. Schiedsrichter: Andreas Leykauf, Andre Sykura, Mario Schmidt