Sportclub lässt ersten Meister-Matchball liegen

Trainer Thomas Karl und der SC Regensburg müssen doch nochmal um die Meisterschaft bangen. – Foto: Felix Schmautz

Meister-Entscheidung vertagt! In der Kreisliga 1 hat der SC Regensburg den ersten Matchball ungenutzt gelassen. Der Spitzenreiter bezog am Samstag eine 1:3-Heimniederlage gegen den SV Burgweinting. Tags darauf landete Verfolger FC Oberhinkofen einen Pflichtsieg in Mintraching und rückt damit auf zwei Punkte an den Sportclub heran. Wer Meister wird, entscheidet sich also erst am letzten Spieltag. Zumindest die Relegation hat Oberhinkofen schon mal sicher. Im Tabellenkeller setzte der FC Laub ein Ausrufezeichen. Die Schneider-Elf nutzte auf Kareths Höhen eine lange Überzahl aus und fegte den TSV Kareth II mit 6:0 vom Feld. Weil die SG Walhalla fast zeitgleich gegen den Freien TuS verlor, übernimmt Laub von der SGW den letzten direkten Nichtabstiegsplatz.



Der FC Laub setzte sich am Samstag klar auf Kareths Höhen durch, sicherte sich vor 100 Zuschauern mit sechs Buden den Dreier gegen den TSV Kareth-Lappersdorf II. Kurz vor der Pause in 44. Minute sorgte die Rote Karte an Elliot Deola für Unterzahl der Hausherren. Daniel Bergbauer nutzte in der 45. Minute eine Chance um den FC Laub in Front zu bringen, dann sah Fares Hammouche die Zeitstrafe (Kareth II) und Marco Kronawitter erhöhte für die Gäste (45.+2.). Kurz nach Wiederanpfiff sorgte das Eigentor von Florian Schottenloher (48.) fürs 3:0 für Laub. Zwei Buden in Folge von Simon Schmits (50., 54.) bauten die Führung der Gäste weiter aus. Jonas Wittmann machte dann in der 77. Minute das halbe Dutzend voll. Schiedsrichter: Claus Feldmeier, Jurij Nikischkow, Julian Beck







Mit nur einem Treffer konnte sich der Freie TuS Regensburg am vergangenen Samstag den Dreier bei der SG Walhalla Regensburg vor 50 Schaulustigen einholen. Den Siegestreffer landete Benedikt Hölzle in der 58. Spielminute. Schiedsrichter: Thomas Auburger, Robert Frank, Jürgen Hahn







Der SV Burgweinting konnte sich beim Tabellenführer die Maximalausbeute einholen, womit der SC Regensburg den ersten Matchball zur Meisterschaft liegen ließ. Vor 150 Fans gab sich der Sportclub geschlagen. Bereits in der zehnten Spielminute netzte Paul Nowack gekonnt für den SVB ein. Florian Schlegel erhöhte in der 38. Minute, doch kurz darauf landete Benedikt Seebauer den Anschlusstreffer für den SC (40.). Ab der 71. Minute gingen die Gäste der Partie in Unterzahl, Florian Schlegel sah die Ampelkarte. Salih Öksüm konnte in der 82. Minute die Kugel ins Netz schieben, was den Endstand von 1:3 mit sich brachte. Schiedsrichter: Tobias Penar, Tim Starzinger, Jan Hartl







Beim TSV Wörth/Donau blieben die Punkte am Sonntag auf heimischem Terrain, der angereiste SV Harting gab sich vor 80 Besuchern geschlagen. Mit einem Elfmetertreffer gingen die Hausherren in der 15. Minute in Führung, der Torschütze Merdin Mehmedov erhöhte in der 19. Minute, was den Halbzeitstand von 2:0 einbrachte. Alex Lauste erhöhte in der 62. Minute und Merdin Mehmedov netzte in der 82. Minute zum 4:0 für den TSV ein. Die 85. Minute brachte dann noch einen Elfmeter für die Gäste mit sich, welchen Niklas Brei dankend annahm. Schiedsrichter: Andreas Leykauf, Manfred Lachner, Felix Koller













Mit einem klaren Ergebnis konnte sich auch der SV Donaustauf bei Absteiger ATSV Pirkensse-Ponholz vor 120 Zuschauern mit der vollen Punktausbeute belohnen. Felix Schuller netzte bereits in der ersten Spielminute zur Führung für den SV ein, in der sechsten Minute erhöhte Aaron Frey und Benedikt Heitzer legte in der 16. Minute eine Bude drauf. Simon Riedl sorgte in der 23. Minute für den Halbzeitstand von 4:0 für Stauf. Kurz vor Schluss fiel durch Timo Eisenhut ein Eigentor (89.), was den Donaustaufern den klaren Dreier einbrachte. Schiedsrichter: Matthias Kraus, Amjad Khalaf Abrahim, Christian Humml







Die SpVgg Ziegetsdorf konnte sich am 25. Spieltag gegen den SV Obertraubling vor 80 Besuchern nicht behaupten. In der siebten Minute brachte Amer Muratovic die Hausherren noch in Führung, doch Rasmus Schwartz sorgte in der 24. Minute für Ausgleich und sorgte in der 26. Minute, dass der SVO in Front ging. Tobias Fuchs legte in der 33. Minute nach und Marcel Scherl erhöhte in der 35. Minute weiter für die Gäste. Ein Elfmeter, gekonnt ausgeführt von Rasmus Schwartz (45.) sorgte für 1:5 Halbzeitstand bei der SpVgg. In der 69. Minute erhöhte Ilker Öksüm für Obertraubling, einen Anschlusstreffer konnte Yannick Lehmacher in der 79. Minute für die Regensburger landen, doch Tobias Fuchs besiegelte den klaren Dreier in der 88. Spielminute für die Gäste. Schiedsrichter: Johannes Knott, Alexander Springer, Dietmar Springer







Auch der FC Mintraching ging am Sonntag auf heimischem Terrain vor 120 Zuschauern leer aus. Stattdessen holte sich der Rangzweite FC Oberhinkofen die Maximalausbeute ein und hat am letzten Spieltag noch Chancen auf den Meistertitel. Bereits in der zweiten Spielminute netzte Gerrit Gramalla für den FCO ein und Jakob Blank besiegelte in der 54. Minute den Auswärtsdreier. Schiedsrichter: Daniel Edenhofer, Alexander Fischer, Nikita Boldar