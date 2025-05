Sportclub, Grafenwöhr & Ettmannsdorf II im Tal der Tränen

Die zweite Runde der Bezirksliga-Relegation hatte es in sich. Es gab Feldverweise, Verlängerungen – und drei abgestiegene Bezirksligisten. So liefen die vier Partien am Freitagabend.



Hüpfende Spieler hier, tief betrübte dort: Das war das Bild unmittelbar nach dem Abpfiff in Steinsberg. Der Sportclub muss nach vier Bezirksliga-Jahren runter, Stadtrivale Burgweinting lebt weiter den Aufstiegstraum. Rund 600 Zuschauer sahen eine insgesamt enttäuschende Sportclub-Mannschaft, die immer wieder leichtsinnige Fehler im Spielaufbau fabrizierte und sich das Leben damit selbst schwer machte. Auf der anderen Seite erwischte Burgweinting den klar besseren Start in den ersten 20 Minuten, ging durch ein Eigentor in Führung. Danach verflachte die Partie zusehend. Nach der Pause wirkte wiederum der Kreisliga-Vize gedankenschneller, frischer, auch vom Kopf her mehr da. Demzufolge ging der Endstand von 1:3 so in Ordnung. Kurz vor dem Schlusspfiff kam der SC durch einen Torwart-Patzer – die Sonne schien ihm bei einer Flanke voll ins Gesicht – nochmal auf ein Tor heran, doch kurz darauf machte die Pollakowski-Truppe alles klar. Burgweintings Gegner in Runde 3 ist die SG Chambtal. Zu den Liveticker-und Video-Highlights des Spiels...



Der Traum von der Bezirksliga platzt für den TSV Erbendorf. Wie vor fast auf den Tag genau zehn Jahren scheitern die Steinwälder in der Relegation. Diesmal hieß die Endstation SpVgg Willmering-Waffenbrunn. Zur Halbzeit führte der Bezirksligist in Pfreimd durch einen Treffer von Youngster Julian Hartl (23.) knapp mit 1:0. Insgesamt war der ersten Durchgang arm an Torraumszenen. Gleich nach dem Seitentausch traf Adrian Hyseni nach einer Flanke zum 2:0 (47.). Spannend wurde es nochmal, als der freistehende Christoph Müller Erbendorf per Kopf auf ein Tor heranbrachte (76.). Den Lucky Punch zum Ausgleich schaffte die Lang-Crew anschließend aber nicht mehr. Nun geht's für Erbendorf gegen Pielenhofen-Adlersberg final um Sekt oder Selters. „Wir haben das Spiel bis zur 57. Minute beherrscht. Durch eine geschlossene Mannschaftsleistung haben wir das Spiel verdient gewonnen. Jetzt heißt es Regenerieren, Zähne zusammenbeißen und für Mittwoch alles reinwerfen“, jubelte der sportliche WiWa-Leiter Martin Göttlinger. Zu den Liveticker-Hightlights...



680 Schaulustige in Kleinwinklarn sahen eine kurzweilige Partie, die aber erst allmählich Fahrt aufnahm. Nach einer torlosen ersten Spielhälfte brachte Tobias Adam die SG Chambtal per direkten Freistoßtor in Front (67.). Ettmannsdorf II suchte die Antwort und fand diese quasi mit der letzten Aktion der Regelspielzeit. In der fünften Minute der Nachspielzeit köpfte Basel Kasem zum vielumjubelten Ausgleich ein. Es ging in die Verlängerung. Dort schwächten sich die Schwandorfer mit zwei Platzverweisen binnen drei Minuten selbst, agierten fortan nur noch zu zehnt. Die Glattrote hatte einen Handelfmeter zur Folge, den Adam zur erneuten Chambtal-Führung versenkte (105.+1). In doppelter Unterzahl schwammen dem SVSE die Felle davon; Wojtek Walenta und Tim Staudner stellten noch auf 4:1 für Chambtal, das noch einen Sieg für die Bezirksliga-Rückkehr braucht. Zu den Liveticker-Hightlights...