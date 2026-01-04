Sportclub-Frauen zurück auf dem Oberpfälzer Hallenthron

In der gutbesuchten Kerschensteiner-Halle in Regensburg gewann der Lokalmatador am Sonntag alle fünf Spiele. Die Mannschaft von den Coaches Kristina Gruber und Christian Biersack landete am Ende bei 15 Punkten und 11:2 Toren. Nach dem Überraschungssieg von Schwarzenfeld im Vorjahr, steht jetzt also wieder der Dauer-Sieger ganz oben. Die Regensburgerinnen vertreten die Oberpfalz bei der Bayerischen Hallenmeisterschaft der Frauen am 25. Januar in Erlangen. Nebenbei stellte der SC auch die beste Torjägerin des Turniers. Isabella Dietl beförderte das Spielgerät viermal in die Maschen. Bestwert! Mit je drei Treffern folgten in diesem Ranking Teresa Frischholz (Schwarzenfeld) und Julia Seufert (Neusorg).



Als Zweiter kam der SV Neusorg ins Ziel, der ebenfalls ein ansehnliches Turnier spielte. Die Nordoberpfälzerinnen brachten es auf zehn Punkte. Mit acht Zählern sortierte sich der 1. FC Schwarzenfeld auf dem dritten Rang ein. Die Schwarzweißen verloren ihr drittes Match mit 1:3 gegen den Sportclub und mussten somit den Traum von der Titelverteidigung vorzeitig begraben. Etwas abgeschlagen waren am Ende die letzten Drei dieser Sechsergruppe, in der im Modus jeder gegen jeden um den Titel gespielt wurde. Der TSV Brunn, der SV Thenried und der SV 08 Auerbach, der als einziges Teams ohne Sieg blieb, hatten mit dem Ausgang ganz „oben“ schlussendlich nichts zu tun.





Die Endplatzierungen:

1. SC Regensburg (15 Punkte)

2. SV Neusorg (10)

3. 1. FC Schwarzenfeld (8)

4. TSV Brunn (4)

5. SV Thenried (4)

6. SV 08 Auerbach (1)





