Sportclub feiert Bayernliga-Aufstieg, Schwarzenfeld das Double

Sie hatten alles im Gepäck: Brillen mit dem Schriftzug „Champions“, Champagner, Meistershirts und Meisterschale. Und als der Abpfiff ertönt war, konnte alles hervorgekramt werden. Auf dem Rasen in Geratskirchen begannen die Feierlichkeiten, später in Regensburg gingen sie weiter. Die Frauenmannschaft des SC Regensburg hatte am gestrigen Samstagabend was zu feiern, kehrt sie doch nach drei Landesliga-Jahren als Meister zurück in der Bayernliga.

Der 22. und letzte Spieltag in der Landesliga Süd avancierte zu einem Herzschlagfinale. Ein Trio an Mannschaften hätte noch Meister werden können. Der Sportclub hatte die Pole Position inne, musste aber zittern. Im Gastspiel beim Absteiger DJK SV Geratskirchen geriet die von Kristina Gruber und Christian Biersack trainierte Elf früh in Rückstand, konnte aber noch in der ersten Halbzeit durch Magdalena Biersack ausgleichen. Lange blieb es bei dem 1:1 – was Regensburg nicht zum Titel gereicht hätte. Den „goldenen“ Treffer erzielte schließlich Carla Hüttner in der 78. Minute. Eine Viertelstunde später war es geschafft und die Sektkorken konnten knallen.



Unverhofft hatte der SV Thenried aus dem Landkreis Cham noch die Chance, auf den letzten Drücker Meister zu werden. Damit hatten die Thenriederinnen vor wenigen Wochen selbst nicht gerechnet. Doch durch einen starken Schlussspurt mit fünf Siegen am Stück kam man nochmal heran ans Spitzenduo. Auch das letzte Saisonspiel gewann man, und das ausgerechnet gegen den dritten Titelkandidaten FV Obereichstätt. Olivia Köppls Siegtor (51.) bescherte dem SV einen 1:0-Auswärtssieg. Gereicht hat es, weil der SC das Parallelspiel gewann, „nur“ zu Platz 2 im Endklassement. Letztlich trennte nur ein Zähler Regensburg und Thenried voneinander.



Für Thenrieds Trainer Lukas Riedl hatte die Partie in Obereichstätt einen weiteren Sonderstatus, denn er stand nach zwei Jahren das letzte Mal als Coach der Grün-Weißen an der Seitenlinie.



Jubeln durften am Samstag auch die Fußballmädels des 1. FC Schwarzenfeld. Bereits zum dritten Mal in Folge haben sie den Bezirkspokal der Frauen gewonnen. Im heimischen Sportpark setzten sich die Schwarz-Weißen vor 170 Zuschauern im Elfmeterschießen gegen den SC Luhe-Wildenau durch. Die Regelspielzeit hatte 1:1 geendet. Damit feiern die Schwarzenfelderinnen das Double mit Meisterschaft und Pokalsieg. Vor Kurzem krönten sie sich bereits zum Champion der Bezirksoberliga. Eine perfekte Saison! Die Siegerehrung nahm Werner Mages, Vorsitzender des Fußballkreises Cham/Schwandorf, vor.