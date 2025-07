Sportclub erleidet Schiffbruch – Regen-Abbruch in Mintraching

2. Spieltag







Der SC Regensburg ging am zweiten Spieltag leer aus, zu Gast war der FC Oberhinkofen, der sich die Maximalausbeute vor 80 Zuschauern sichern konnte. Bereits in der sechsten Spielminute brachte Maximilian Hendlmeier die Gäste in Front, Elias Si Hocine erhöhte in der 19. Minute und Jakob Blank legte in der 44. Minute nach. Kurz nach Wiederanpfiff konnten auch die Hausherren eine Chance durch Alexander Alvarez Niebauer verwerten. In Unterzahl für zehn Minuten musste der SC durch die Zeitstrafe für Jonas Fischer. Lukas Saradeth konnte in der 84. Minute ebenfalls noch eine Bude für die Gastgeber ein netzen, doch mehr war nicht drin am zweiten Spieltag. Schiedsrichter: keine Angabe







Der TSV Wörth/Donau konnte sich am zweiten Spieltag ebenfalls nicht behaupten, der Freie TuS Regensburg war zu Gast und konnte sich den Dreier vor 87 Besuchern einholen. Kurz vor der Halbzeitpause brachte Moritz Bscheidl die Gäste in Front (45.). Thomas Maier baute in der 54. Minute die Führung weiter aus, dann verkürzte Dominik Fischer (65.) für den TSV, doch Thomas Maier legte in der 70. Minute noch eine Bude drauf. Den letzten Treffer der Partie landete Merdin Mehmedov in der 76. Minute und sah in der 87. Minute die Ampelkarte. Schiedsrichter: Naima Gherbali, Matthias Rudner, Esad Hodzic







Auf Kareth's Höhen gingen die Punkte ebenfalls an die Gäste, der SV Obertraubling sicherte sich mit nur einem Treffer die Maximalausbeute vor 40 Schaulustigen. Den Siegestreffer landete Tobias Fuchs in der 39. Minute. In der Nachspielzeit gab es noch eine rote Karte für Marcus Zunder (90.+6.) bevor der Abpfiff nach 90.+8. Minute ertönte. Schiedsrichter: Leopold Kellner, Simon Beck, Johannes Rahm







Beim FC Mintraching wurde das Spiel wetterbedingt abgebrochen, zu Gast war der SV Donaustauf. Wann nachgeholt wird, ist noch unklar.







Die SG Walhalla und der ATSV Pirkensee-Ponholz lieferten den 30 anwesenden Zuschauern eine Partie auf Augenhöhe. Bereits in der siebten Minute lochte Timo Gittel für die Gastgeber ein und Michael Berger erhöhte in der 34. Minute. Die zweite Hälfte nutzte Marius Hinkel (53.) um zu verkürzen und Jan Fröhler (86.) für den Ausgleich. In der Nachspielzeit sah Paul Hirsch (90.+3.+) von den Gästen noch die Ampelkarte. Schiedsrichter: Ersan Djerekarac, Korbinian Eigenstetter, Janos Bedö







Eine Niederlage musste der SV Burgweinting am Freitagabend einstecken. Die Hausherren der Partie, die SpVgg Ziegetsdorf konnten sich vor 100 Zuschauern knapp durchsetzen. Fernando Meister brachte den SVB in der 20. Minute in Führung, doch Daniel Kagerer verwerte in der 40. Minute eine Chance und man ging mit 1:1 in die Halbzeitpause. In der 84. Minute netzte Sven Baumgärtner für die Hausherren zum Heimdreier ein. Schiedsrichter: Thomas Schels, Max Meier, Sebastian Raab







Beim SV Harting gab es für die 50 anwesenden Schaulustigen ebenfalls einen Heimdreier zu bejubeln. Zu Gast war der FC Laub. Torschütze Niklas Brei brachte in der 21. Minute die Hausherren in Front und erhöhte in der 21. Minute auf 2:0. Kurz vor der Halbzeitpause verkürzte Jonas Wittmann (45.) noch und Simon Schmitts gelang in der 83. Minute der Ausgleich. In der letzten Spielminute sicherte Maximilian Menke (90.) dann die Maximalausbeute für den FC Laub. Schiedsrichter: Johannes Knott, Richard Schmalhofer, Simon Seidinger





3. Spieltag







Am dritten Spieltag konnte sich der TSV Kareth-Lappersdorf II zu Gast beim SV Donaustauf vor 60 Zuschauern durchsetzen. Bereits in der sechsten Spielminute netzte Raphael Fisch zum 0:1 für die Karether zweite ein, Valentin Fuchs erhöhte in der 25. Minute, dann hielten beide Teams bis zur 81. Minute dicht, dann nutzte Nico Schneider für die Hausherren eine Chance, um auf 1:2 zu verkürzen. Schiedsrichter: Baris Bektas, Daniel Kanetzky, Obada Al Gasem







Der Freie TuS Regensburg lieferte seinen 100 Fans einem Heimsieg gegen den SC Regensburg am dritten Spieltag. Jannis Hufsky brachte in der 23. Minute die Gäste in Front, doch Luis Haag gelang noch in der ersten Halbzeit der Ausgleich (41.). In der 77. Minute brachte Moritz Bscheidl die Hausherren in Führung und Alexander Meister verwandelte den Elfmeter in der 80. Minute gekonnt, was den Heimdreier besiegelte. Schiedsrichter: Leopold Kellner, Leo Baier, Simon Beck







Der ATSV Pirkensee-Ponholz musste sich am dritten Spieltag daheim geschlagen geben, zu Gast war der FC Mintraching, der sich vor 120 Schaulustigen den Dreier einholte. In der zehnten Spielminute gingen die Gastgeber durch Lukas Schießl noch in Führung, doch Maximilian Prösl gelang in der 29. Minute der Ausgleichstreffer und Dominik Dürrschmidt erzielte in der 31. Minute das 1:2 für den FC. Die Maximalausbeute sicherte Tobias Pielmeier in der 73. Minute mit dem letzten Treffer ab. In der Nachspielzeit sah Glen DeWolf noch die Zeitstrafe (90.+3.) und Dominik Dürrschmidt die Ampelkarte (90.+3.). Schiedsrichter: Rony Berger, Hubert Born, Hannah Born







Mit einem Remis vor 130 Zuschauern trennten sich der FC Laub und der SV Burgweinting am dritten Spieltag. Jonas Wittmann schlug in der 34. Minute zu und legte in der 50. Minute noch eine Bude drauf. Mit einem Elfmetertreffer durch Simon Schmits stand es in der 69. Minute 3:0 für die Hausherren, dann waren die Burgweintinger wach, Niklas Lublow verkürzte in der 79. Minute, Lirim Kabashi nutzte eine Chance in der Nachspielzeit (90.+2.) und zu guter Letzt köpfte Steve Yamba Noudjo (90.+4.) ebenfalls für die Gäste ein. Schiedsrichter: Florian Fruth, Mehmet Dogdu, Maximilian Herrmann







Ebenfalls im Remis trennte sich der FC Oberhinkofen und der SV Harting vor 80 Zuschauern am vergangenen Sonntag. Sanvie Sodji brachte in der 14. Minute die Gäste in Front, Maximilian Leibl nahm den Elfmeter in der 18. Minute dankend an, dann konnte auch Jakob Blank für die Hausherren der Partie seine Chancen verwandeln (46., 64., 70.), was diese in Führung brachte, doch Niklas Brei netzte in der 88. Minute zum 3:3 ein, was beiden Teams einen Punkt einbrachte. Schiedsrichter: Marius Hägle, Kilian Dess, Dirk Hägle







Die SpVgg Ziegetsdorf und die SG Walhalla Regensburg spielen erst am heutigen Abend ihren dritten Spieltag um 19.00 Uhr auf dem Sportgelände in Ziegetsdorf.







Beim SV Obertraubling findet der dritte Spieltag am morgigen Dienstag um 18.30 statt Undorf, hier ist der TSV Wörth/Donau zu Gast.