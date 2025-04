Sportclub Edermünde sichert sich externe Verstärkung

Die Kreisoberliga-Saison 2024/25 biegt auf die Zielgerade ein, und der Sportclub Edermünde nutzt die verbleibende Zeit, um seinen Kader für die kommende Spielzeit weiter zu verstärken. Nach mehreren internen Verlängerungen vermeldet der Verein heute einen externen Zugang: Mittelfeldspieler Sercan Danis wechselt vom TSV Tuspo Nieste an die Edermündung.

Der 27-Jährige, gebürtig in Fulda, fand aus beruflichen Gründen vor einigen Jahren den Weg nach Kassel und trug zuletzt das Trikot der Niestetaler in der KOL Kassel. Vermittelt wurde der Kontakt durch Sportclub-Kapitän Alex Einwächter, der Danis’ Qualitäten bereits persönlich kennt. In den ersten Trainingseinheiten überzeugte Danis auf ganzer Linie.

Danis fühlt sich besonders im Zentrum wohl und bekleidet bevorzugt die Positionen 6, 8 oder die offensivere Zehn. In den vergangenen Jahren bremsten ihn zwar immer wieder kleinere Muskelverletzungen aus, doch sein technisch versiertes Spiel und seine Übersicht sollen dem Verein nun auf und abseits des Platzes weiterhelfen.