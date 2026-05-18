Sportclub belohnt sich zu spät: St. Tönis unterliegt in Monheim knapp

Der Sportclub unterlag beim 1. FC Monheim – Foto: Jens Terhardt

Der SC St. Tönis musste am 32. Spieltag der Oberliga Niederrhein eine knappe 1:2-Auswärtsniederlage beim 1. FC Monheim hinnehmen. Vor 200 Zuschauern im Rheinstadion Monheim brachte David Galonske die Gastgeber in der 37. Minute in Führung, Kameron Blaise erhöhte nach knapp einer Stunde auf 2:0. Der Sportclub kam durch Julian Andres Suaterna Florez in der Schlussphase noch einmal heran, belohnte sich für seine Bemühungen in Überzahl am Ende jedoch nicht mehr mit einem Punkt.

Noch vor der Pause musste der SC St. Tönis einen personellen Rückschlag verkraften: Adonis Milaj konnte nicht weitermachen und musste in der Halbzeitpause mit dem Krankenwagen abtransportiert werden, für ihn kam Maksym Lufarenko in die Partie. Kurz darauf schlugen die Gastgeber zu. Nach einem langen Ball gewann David Galonske das Laufduell gegen Niklas Withofs und blieb vor SC-Keeper Tim Schrick eiskalt und feierte anschließend mit dem bekannten Ronaldo-Jubel — 1:0 für Monheim in der 37. Minute. Mit diesem Rückstand ging es aus Sicht des Sportclubs in die Kabine.

Dabei erwischten die Gäste aus St. Tönis eigentlich den besseren Start. Bereits nach sieben Minuten hatte Maximilian Pohlig nach einer Ecke die große Möglichkeit zur frühen Führung, doch ein Monheimer Verteidiger rettete den Kopfball noch auf der Linie. Auch danach blieb die Partie intensiv. David Galonske scheiterte an Tim Schrick und in der Folge musste Niklas Withofs per Grätsche auf der Linie für den bereits geschlagenen SC-Keeper retten.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte St. Tönis den Druck. Trainer Bekim Kastrati brachte unter anderem Eghosa Aaron Ogbeide und Julian Andres Suaterna Florez neu ins Spiel, später folgten Dominik Dohmen und Tyler Nkamanyi. Gerade Suaterna Florez rückte zunehmend in den Mittelpunkt und kam mehrfach in aussichtsreiche Abschlusssituationen. Der Ausgleich lag in dieser Phase durchaus in der Luft, doch der Sportclub ließ seine Möglichkeiten zunächst ungenutzt.

Stattdessen traf Monheim zum zweiten Mal. In der 59. Minute erhöhte Kameron Blaise auf 2:0, jubelte per Salto und stellte die Partie damit vermeintlich auf Vorentscheidung. Für den SC St. Tönis wurde die Aufgabe dadurch noch komplizierter, obwohl die Gäste spielerisch keineswegs aus der Partie waren. Nur wenige Minuten später änderte sich die Ausgangslage jedoch erneut: Monheims Kisolo-Deo Biskup sah in der 65. Minute die Gelb-Rote Karte. St. Tönis war fortan in Überzahl und drängte auf den Anschluss.

Trotz der numerischen Überlegenheit tat sich der Sportclub lange schwer, die Angriffe konsequent und klar genug zu Ende zu spielen. Monheim verteidigte den Vorsprung mit viel Aufwand, St. Tönis lief an, fand aber zunächst nicht den entscheidenden Durchbruch. Erst in der 89. Minute wurde der Aufwand belohnt: Nach Vorarbeit von Tyler Nkamanyi traf Julian Andres Suaterna Florez zum 1:2 und machte die Schlussphase noch einmal spannend.

In der Nachspielzeit bot sich dem Torschützen sogar noch die große Möglichkeit zum Ausgleich. Nach einer Hereingabe kam Suaterna Florez per Kopf zum Abschluss, setzte den Ball jedoch knapp am Pfosten vorbei. So blieb es beim 2:1 für den 1. FC Monheim, der sich mit dem Heimsieg wichtige Punkte im Tabellenkeller sicherte. Der SC St. Tönis hingegen musste trotz ordentlicher Anfangsphase, langer Überzahl und später Druckphase ohne Zählbares die Heimreise antreten.

Durch das Ergebnis steht der SC St. Tönis nach 32 Spielen bei 54 Punkten und rangiert auf Platz fünf der Oberliga Niederrhein. Monheim kletterte beziehungsweise stabilisierte sich mit nun 40 Punkten im unteren Tabellenbereich.

Aufstellung 1. FC Monheim:

Luca Fenzl – Kisolo-Deo Biskup, Isaac Ferreira-Zufelde, David Galonske, Luca Kiefer, Emin Safikhanov, Talha Demir, Isaac Kang, Tim Klefisch, Kameron Blaise, Aleksandar Bojkovski.

Ersatzbank: Tom Hirsch, Tom Meurer, Zissis Alexandris, Mohamed El Mouhouti, Kaan Karaduman, Leon Feher, Max Zeh, Enno Lang, Leonard Bajraktari, Luca Busch, Atahan Cerrahoglu.

Trainer: Dennis Ruess.

Aufstellung SC St. Tönis:

Tim Schrick – Maximilian Pohlig, Jannis Nikolaou, Fumito Okihara, , Niklas Withofs, Luca Esposito - Kohei Nakano, Adonis Milaj, Julio Torrens - Morten Heffungs, Gianluca Rizzo.

Ersatzbank: Maksym Lufarenko, Eghosa Ogbeide, Julian Andres Suaterna Florez, Dominik Dohmen, Tyler Nkamanyi, Lucas Nießen, Simon Sell, Ibraim Ilazi, Mario Knops, Luis Angel Montenegro Romero.

Trainer: Bekim Kastrati.

Tore:

1:0 David Galonske (37.), 2:0 Kameron Blaise (59.), 2:1 Julian Andres Suaterna Florez (89.).

Besondere Vorkommnisse:

Gelb-Rote Karte gegen Kisolo-Deo Biskup (1. FC Monheim, 65.).

Schiedsrichter: Jens Laux.

Zuschauer: 200.

Spielort: Rheinstadion Monheim