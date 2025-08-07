Sportchef Schmidt: „Wir müssen 110 Prozent bringen, um zu bestehen“

Am Freitagabend ist es so weit: Der SV Wilhelmshaven startet vor heimischer Kulisse in die Oberliga-Saison 2025/26. Zum Auftakt empfängt das Team von David Jahdadic mit dem TuS Bersenbrück direkt einen der Topgegner der Liga. Das Duell verspricht Spannung – nicht nur wegen der hohen Qualität beider Teams, sondern auch aufgrund der klaren Ambitionen auf einen Platz im oberen Tabellendrittel.
Die Bilanz aus der Vorsaison macht dem SVW Mut: In Bersenbrück holte man beim 1:1 einen Punkt, das Rückspiel im Jadestadion entschied Wilhelmshaven mit 2:0 für sich – ein Sieg, der im Saisonverlauf zu einem der Höhepunkte zählte. Bersenbrück, trainiert von Andy Steinmann, beendete die Spielzeit auf Rang vier und gehört auch in diesem Jahr zum engeren Kreis der Meisterschaftsanwärter.
„Wir wissen um die Stärke von Bersenbrück“, betont SVW-Sportchef Florian Schmidt. „Sie werden in der Liga als Meisterschaftsfavorit gehandelt. Uns ist klar, dass wir hier 110 Prozent bringen müssen, um zu bestehen.“ Gleichzeitig zeigt sich Schmidt zuversichtlich: „Unser Trainerteam hat einen super Job in der Vorbereitung gemacht und wir sind auf einem guten Weg.“
Auch personell haben beide Teams in der Sommerpause an ihren Kadern gefeilt – mit spannenden Neuzugängen auf beiden Seiten. Wie sich die Veränderungen auf dem Platz auswirken, wird sich nun im direkten Vergleich zeigen. Fakt ist: Beide Mannschaften verfolgen ehrgeizige Ziele und werden alles daransetzen, gleich zum Auftakt ein Zeichen zu setzen.
Für die Fans im Jadestadion verspricht der Freitagabend also nicht nur ein stimmungsvolles Fußballfest, sondern auch einen ersten Fingerzeig, wohin der Weg in der neuen Saison führen kann – für den SV Wilhelmshaven und den TuS Bersenbrück.