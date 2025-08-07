Sportchef Schmidt: „Wir müssen 110 Prozent bringen, um zu bestehen“

Am Freitagabend ist es so weit: Der SV Wilhelmshaven startet vor heimischer Kulisse in die Oberliga-Saison 2025/26. Zum Auftakt empfängt das Team von David Jahdadic mit dem TuS Bersenbrück direkt einen der Topgegner der Liga. Das Duell verspricht Spannung – nicht nur wegen der hohen Qualität beider Teams, sondern auch aufgrund der klaren Ambitionen auf einen Platz im oberen Tabellendrittel.

Die Bilanz aus der Vorsaison macht dem SVW Mut: In Bersenbrück holte man beim 1:1 einen Punkt, das Rückspiel im Jadestadion entschied Wilhelmshaven mit 2:0 für sich – ein Sieg, der im Saisonverlauf zu einem der Höhepunkte zählte. Bersenbrück, trainiert von Andy Steinmann, beendete die Spielzeit auf Rang vier und gehört auch in diesem Jahr zum engeren Kreis der Meisterschaftsanwärter.

„Wir wissen um die Stärke von Bersenbrück“, betont SVW-Sportchef Florian Schmidt. „Sie werden in der Liga als Meisterschaftsfavorit gehandelt. Uns ist klar, dass wir hier 110 Prozent bringen müssen, um zu bestehen.“ Gleichzeitig zeigt sich Schmidt zuversichtlich: „Unser Trainerteam hat einen super Job in der Vorbereitung gemacht und wir sind auf einem guten Weg.“