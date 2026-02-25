Sportchef Jan van den Woldenberg bleibt bei der SG Essen-Schönebeck

Jan van den Woldenberg bleibt der SG Essen-Schönebeck erhalten. – Foto: Marc Pastoors

Der Prozess erfolgte reibungslos, Jan van den Woldenberg übernahm zur Saison 25/26 die Hauptverantwortung und zum Jahresende 2025 konnte der Prozess endgültig ohne Nebengeräusche abgeschlossen werden. Seitdem steht der 28-Jährige alleine in der sportlichen Verantwortung, die er auch in der Saison 2026/2027 innehaben wird

Fußball bezeichnet der Inhaber einer Trainerlizenz als Lebensmittelpunkt. Zu seinem Antritt sagte er seinerzeit: „Ich habe meinen Bruder (Anm.d.Red.: Nils van den Woldenberg, der bei DJK Adler Union Frintrop in der Oberliga spielt) schon immer zu seinen Spielen begleitet. Da habe ich viel gesehen. Und da waren Dinge dabei, die würde ich so nicht umsetzen wollen, aber auch viel Gutes, das ich gerne in meine Arbeit einfließen lassen möchte. Und da sehe ich bei der SGS, die ja schon ein Riesenverein ist, ein großes Potenzial.“

Ein Potenzial, das der Sportchef weiter nutzen und ausbauen möchte, wie er selber sagt: „Ich freue mich sehr, auch in der kommenden Saison die sportliche Hauptverantwortung bei diesem großartigen Verein zu tragen. An der Stelle möchte ich mich bei Frank Neuhaus und Martin Sprenger für ihr Vertrauen in meine Arbeit bedanken."

Van den Woldenberg weiter: "Obwohl mich auch immer wieder Anfragen von höherklassigen Vereinen erreicht haben, was natürlich eine schöne Bestätigung für die geleistete Arbeit der letzten Jahre ist, liegt mein Fokus weiterhin voll und ganz auf der Weiterentwicklung dieses Vereins. In den letzten zwei Jahren haben wir zahlreiche Themen angepackt, um den Verein auf die nächste Stufe zu heben und uns nachhaltig als eine der Top-Adressen im Essener Fußball zu etablieren. Diese Aufgabe ist Teamarbeit, und ich bin dankbar für die gute Zusammenarbeit mit den Trainerteams, insbesondere natürlich mit Olaf Rehmann als Trainer der Landesligamannschaft, mit dem ich viele dieser Prozesse gemeinsam vorantreibe. Wir sind jedoch noch lange nicht am Ende unserer Entwicklung, und ich freue mich sehr darauf, diese weiter vorantreiben zu können.“

Wichtiger Ansprechpartner

Für Trainer Olaf Rehmann ist der Sportchef ein wichtiger Ansprechpartner: „Ich freue mich über die Zusage von Jan, da wir dadurch unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit fortsetzen können. Ich schätze Jan für die ehrliche Analyse, den reflektieren Umgang mit Widerständen und einer realistischen und klaren Zielvorstellung für die Mannschaft und den Erfolg.“

Positive Entwicklung

SGS Herren Vorsitzender Frank Neuhaus und Geschäftsführer Martin Sprenger erklären dazu unisono: „Mit großer Freude haben wir die Zusammenarbeit mit unserem sportlichen Leiter Jan van den Woldenberg um ein weiteres Jahr bis Ende der Saison 26/27 verlängert. Seine Entwicklung in den vergangenen Monaten, seine Leidenschaft für den Verein und sein unermüdlicher Einsatz haben maßgeblich zu unserer positiven sportlichen Ausrichtung beigetragen. Wir freuen uns, diesen Weg weiterhin gemeinsam zu gehen, und haben vollstes Vertrauen in Jan und seine Arbeit. Gemeinsam blicken wir mit großer Motivation und Zuversicht in die Zukunft.