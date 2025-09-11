Sportbund Rosenheim zerlegt Bruckmühl im richtungsweisenden Derby

Das 6:1 des Sportbund Rosenheim in Saaldorf scheint kein Zufall gewesen zu sein. Im Derby gegen Bruckmühl legte die Zimpfer-Elf den nächsten Kantersieg nach.

Auf den 6:1-Erfolg in Saaldorf folgte für den Sportbund Rosenheim nur drei Tage später der nächste Auswärtscoup. Im richtungsweisenden Derby beim SV Bruckmühl ließ der SBR den Hausherren keine Chance und ging am Ende als klarer Sieger vom Platz.

Wer jetzt glaubte, dass die Mannschaft von Patrick Zimpfer einknicken würde, der lag falsch. Mit dem Rückenwind aus vier Spielen ohne Niederlage trumpfte der SBR auf. Auf Vorarbeit von Sanel Sehric kam Leonit Vokrri im Strafraum völlig frei zum Abschluss und erzielte den Ausgleichstreffer (14.)

Die Partie startete mit einem Rückschlag für die Rosenheimer. Nach nur sechs Minuten konnte Sportbund-Torwart Arian Hadzija einen Distanzkracher von Tobias Bloier nicht entschärfen und der SVB führte früh (6.).

Rosenheim dreht Rückstand noch vor der Pause

Nur wenig später hatten die Grün-Weißen etwas Glück, als eine Jahic-Ecke von

Andreas Wechselberger ins eigene Tor verlängert worden ist (21.). Mit der Führung

im Rücken strotzten die Rosenheimer vor Selbstvertrauen. Jahic setzte noch vor der

Pause Sehric in Szene und dieser erhöhte auf 3:1 (42.).

Zur Pause stand Bruckmühl bereits mit dem Rücken zur Wand, während der

Sportbund alle Trümpfe in der Hand hielt. Ein Traum-Konter entschied die Partie.

Kurz nach Wiederanpfiff eroberte die Zimpfer-Elf den Ball in der eigenen Hälfte und

schon ging die Post ab. Am Ende musste Chima Ihenacho nur noch den Fuß

hinhalten und sorgte für die frühe Vorentscheidung (50.).

Klarer Sieg im Derby – Der Sportbund springt auf Rang sieben

In der Folge verwaltete der Sportbund und sorgte spät für den nächsten Kantersieg.

Silvio Havic erhöhte noch vor Schlusspfiff auf 5:1 für den Sportbund Rosenheim

(90.). Der SBR zerlegte Bruckmühl im eigenen Wohnzimmer.

Der Sportbund ist damit zum fünften Mal in Folge ungeschlagen und kann den dritten

Sieg in Serie feiern. In der Tabelle ziehen die grün-weißen sechs Punkte von

Bruckmühl weg und springen auf Rang sieben.

Peterskirchen wartet – Geht die Serie der Grün-Weißen weiter?

Sportbund Trainer Patrick Zimpfer äußerte sich nach der Partie: „Die Mannschaft hat

nahtlos an das Spiel in Saaldorf angeknüpft und auf ein frühes Gegentor die richtige

Reaktion gezeigt.“ Zimpfer fügt an: „Wir haben mit weniger Ballbesitz fantastisch

gegen den Ball gearbeitet und unsere Chancen eiskalt genutzt. Es war ein auch in

der Höhe verdienter Derbysieg.“

Am Samstag wartet auf den SBR das letzte Herbstfest-Heimspiel gegen den TSV

Peterskirchen.