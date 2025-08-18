Sportbund Rosenheim punktet nach Last-Minute-Wahnsinn gegen den SVW

Der Sportbund Rosenheim schaffte es eine Reaktion auf den schwachen Ligastart zu zeigen und punktete gegen den SV Waldperlach.

Der SB DJK Rosenheim punktet erstmals in der Bezirksliga-Saison. Nach drei Niederlagen in Folge und 15 Gegentore rechnete wohl keiner damit, dass der Sportbund Rosenheim ausgerechnet gegen den ungeschlagenen SV Waldperlach punkten wird. Dank großer Moral trennte sich der SBR mit einem 2:2-Unentschieden von den Woidlern.

Die Grün-Weißen versuchten immer wieder Nadelstiche zu setzen, die letzte Entschlossenheit fehlte aber in der Offensive. Die Gäste scheiterten nach einem Kopfball an der Latte, ansonsten hatte der Sportbund die ungeschlagenen Woidler meistens im Griff.

Der Sportbund wollte eine Reaktion auf die herbe Niederlage gegen den SV Miesbach zeigen und schaffte das in den ersten 45 Minuten. Die Mannschaft um Kapitän Marco Oberberger agierte von Beginn an griffig und schenkten den Gästen keinen Zentimeter im Josef-März-Stadion.

Waldperlacher Doppelschlag schockt Sportbund

In den zweiten 45 Minuten verloren die Hausherren ihre Griffigkeit aus Hälfte eins. Bei sommerlichen Temperaturen schwanden die Kräfte und die Gäste nutzten dies eiskalt aus. Zoran Dimitijevic brachte Waldperlach in Führung (59.), kurze Zeit später konterte der SVW eiskalt und erhöhte durch Semir Gracic auf 2:0 (65.).

Zu dieser Phase des Spiels glaubten wohl die wenigsten noch an die Rosenheimer. Die Zeit lief gegen die Elf von Patrick Zimpfer, die in der Schlussphase mutiger wurde. Nach 80 Minuten lag der SBR weiter mit 0:2 zurück und brauchte ein kleines Wunder.

Einwechslungen als Wendepunkt: Havic sorgt für neue Impulse

Als der erfahrene Silvio Havic ins Spiel kam, gingen die Grün-Weißen volles Risiko, was sich bezahlt machen sollte. Fünf Minuten nach seiner Einwechslung traf Havic nach einer Flanke vom ebenfalls eingewechselten Bohdan Merkulov zum 1:2-Anschlusstreffer (89.).

Im Josef-März-Stadion begannen alle, die es mit den Rosenheimern hielten, wieder zu hoffen, die Woidler begannen zu zittern. Nur drei Minuten nach dem Führungstreffer war es wieder Havic, der den Ball im Strafraum fest machte und Sturmpartner Sanel Sehric bediente. Dieser ließ sich nicht zweimal bitten und traf zum viel umjubelten 2:2-Unentschieden (92.).

Zimpfer sagte nach dem Spiel: „Wir haben in der ersten Halbzeit kämpferisch unsere bisher beste Leistung gezeigt. In Hälfte zwei haben sie unser System gespiegelt und wir waren leider nicht mehr ganz so griffig.“ Zimpfer fügte an: „Am Ende haben wir offensiv umgestellt, hatten mit Silvio Havic vorne drinnen nochmal einen großen Impact und holen einen glücklichen, aber sehr verdienten Punkt. Wir wollen die positive Moral mitnehmen und auch in Aschau punkten.“