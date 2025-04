Sportbund nimmt die schwere Auswärtshürde FC Grünthal

So auch in der 29. Minute als sich abermals Samuel Grundner auf dem rechten Flügel durchsetzte. Sein Pass fand Matthias Huber in aussichtsreicher Position im Strafraum. Dessen Schuss strich aber knapp am langen Pfosten vorbei.



Sechs Minuten vor der Halbzeit glänzte Sanel Sehric im gegnerischen Strafraum mit einer sehenswerten Ballannahme. Sein Abschluss auf Höhe des Elfmeterpunktes strich ebenfalls am Pfosten vorbei. Es blieb nach fünfundvierzig intensiven Minuten beim torlosen Unentschieden. Beim FC Grünthal trauerte man der großen Chance vom Elfmeterpunkt nach.



Die Startphase der zweiten Halbzeit war von vielen einfachen Abspielfehlern und Ungenauigkeiten geprägt. Torchancen blieben rar. Beide Mannschaften wurden ihrem Ruf als gute Defensivteams gerecht.



Gefährlich wurde es nach Standardsituationen. Grünthals Torwart Stephan Kumpfmüller musste bei zwei scharf hereingezogenen Ecken sein ganzes Können aufzeigen. Auch in der 73. Minute rauschte eine Eckenflanke von Omer Jahic in den Fünfmeterraum. Die Gastgeber konnten den Ball nicht aus der Gefahrenzone klären. Torjäger Fikret Jahic lauerte im Rückraum und bugsierte den Ball durch Freund und Feind zur 1:0 (73.) Sportbund Führung ins Tor.



Plötzlich ergeben sich Chancen auf beiden Seiten. Dominik Mauceri (77.) verpasste gegen Torwart Kumpfmüller die Vorentscheidung. Drei Minuten später drosch Matthias Huber auf der Gegenseite aus elf Metern über das Tor. Torwart Jaro Gleißenberger, der zur Halbzeit Johannes Deckert im Tor ersetzen musste, lenkte in der 85. Minute einen Schuss von Niklas Schmid zur Ecke.



In der Nachspielzeit verpasste es Fikret Jahic für die endgültige Entscheidung zu sorgen. Zweimal klärten Grünthaler Abwehrspieler für ihren bereits geschlagenen Torwart. Am knappen 1:0 (0:0) Auswärtssieg des Teams von Patrick Zimpfer änderte dies, trotz des verzweifelten Anrennens der Gastgeber, jedoch nichts mehr.



Parallel verlor der TSV Emmering beim SV Söchtenau-Krottenmühl beim 2:2 (1:1) zwei wichtige Punkte im Meisterschaftsrennen. Der Sportbund baut seinen Vorsprung sechs Spieltage vor Saisonende auf fünf Punkte aus.



Bereits in fünf Tagen geht es für den Tabellenführer mit dem nächsten Spitzenspiel weiter. Die Grün-Weißen empfangen am Samstag, den 26. April den Tabellendritten SV Reichertsheim im Josef-März-Stadion. Will das Team von Timur Tepedelen noch ein Wort um die Meisterschaftsvergabe in der Kreisliga Inn/Salzach 1 mitreden, helfen nur noch Siege. Für eine interessante Ausgangslage ist somit gesorgt.

Aufstellung: Deckert (Gleißenberger 46.) - Ofenmacher, Ugolini (Mauceri 71.), Oberberger, Reichmacher (c) - Tara, Hayden (Kurzer 64.), Omer Jahic, - Sehric, Berkermann (Havic 17./Ihenacho 56.), Fikret Jahic

Tore: 0:1 Fikret Jahic (73.)

Schiedsrichter: Christian Scholz (TV 1909 Obing)

Zuschauer: 165