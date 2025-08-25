Sportbund lässt „zwei Punkte liegen" – Remis gegen Aschau

Der Sportbund Rosenheim holt einen Punkt in Aschau und scheint nun in der Bezirksliga angekommen zu sein.

Die Mannschaft von Patrick Zimpfer startete mutig in die Partie und hatte früh die große Chance zur Führung. Nach einem schönen Spielzug stand Felix Heimes allein vor dem Tor, scheiterte aber an Aschau-Torwart Maximilian Hopf.

Der Sportbund Rosenheim punktet in Aschau. Nach dem 1:1-Unentschieden herrschen gemischte Gefühle beim SBR, wäre im Aufsteigerduell doch noch mehr möglich gewesen.

Auch in der Folge blieb der Sportbund die bessere Mannschaft, wurde aber für eine Unachtsamkeit eiskalt bestraft. Nach einem langen Ball stand Johannes Baptist Asanger allein vor dem Tor und traf zum 1:0 (16.).

Die Rosenheimer brauchten etwas, um sich von diesem Schock zu erholen, drückten dann aber auf den Ausgleich. Durch hohes Pressing stellten die Grün-Weißen die Hausherren immer wieder vor Probleme und kamen zu guten Torchancen.

Unmut beim Sportbund: SBR bekommt einen Elfmeter nicht

Chima Ihenacho tankte sich in den Strafraum und kam zu Fall. Nach langem Zögern entschied der Schiedsrichter auf weiterspielen, was zurecht für Unmut bei den Rosenheimern sorgte.

Wenig später war es dann wieder Ihenacho, der einen Einwurf per Kopf zum 1:1-Ausgleich ins Tor verlängerte (41.). Der Sportbund glich verdient aus.

SBR punktet zum zweiten Mal in Folge

In den zweiten 45 Minuten kontrolliere der SBR zwar weiter die Partie, schaffte es aber zu selten wirklich zwingend zu werden. Am Ende blieb es beim 1:1-Unentschieden.

SBR-Trainer Zimpfer sah das Spiel wie folgt: „Erstmal haben auf beiden Seiten wichtige Spieler gefehlt. Am Ende haben wir heute definitiv zwei Punkte liegen lassen.“ Zimpfer fügt an: „In der ersten Halbzeit müssen wir eigentlich führen, in der zweiten hat es sich dann etwas neutralisiert. Auf die Mannschaft bin ich verdammt stolz, das war ein überragender Auswärtsauftritt.“