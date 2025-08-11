Sportbund kassiert Klatsche gegen Miesbach – Weiterhin ohne Punkt

Der Sportbund Rosenheim wartet weiter auf die ersten Punkte in der Bezirksliga. Gegen Miesbach setzte es einen weiteren herben Dämpfer.

Am Samstag setzte es eine 0:8-Niederlage gegen den SV Miesbach. Der Sportbund erwischte einen rabenschwarzen Tag und ging chancenlos unter. Am kommenden Samstag gegen Waldperlach muss nun eine Reaktion folgen.

Der nächste Rückschlag für den Sportbund Rosenheim und dieser hat es in sich. Ende Mai war man am gefühlten Höhepunkt angekommen und feierte die Bezirksliga-Rückkehr, Anfang August steht man in dieser nach drei Spieltagen mit dem Rücken zur Wand.

Nicht mal eine Minute war gespielt und der SBR lag zurück. Maximilian Wiedmann brachte Miesbach in Führung (1.). Nach einem individuellen Fehler erhöhte Miesbach durch Josef Sontheim (23.). Kurz vor der Pause hatten die Rosenheimer dann die große Chance zum Anschlusstreffer, scheiterten aber frei vor Gäste-Torwart Michael Wießböck.

Quasi im direkten Gegenzug erzielte Sean Erten das 3:0 für Miesbach (44.). Ein endgültiger Wirkungstreffer für die Hausherren. Die Moral des SBR war gebrochen und Miesbach spielte sich in Hälfte zwei in einen Rausch.

Sontheim und Wiedmann treffen dreifach

Bei den Gästen funktionierte nun natürlich alles. Erten traf traumhaft per Freistoß (58.), Sontheim schnürte den Hattrick (63. und 72.). In der Schlussphase wollte dann auch der dritte aus dem Offensivverbund der Gäste nochmal. Wiedmann erhöhte erst auf 7:0 (76.), ehe er wenig später für den 8:0-Endstand sorgte und auch den Hattrick schnürte.

Nach den zwei Niederlagen zum Auftakt ist der Fehlstart für den SB Rosenheim nun perfekt. Die 0:8-Niederlage ist ein herber Rückschlag für die Mannen von Patrick Zimpfer. „In der ersten Halbzeit war es insgesamt ein schwaches Bezirksligaspiel. Miesbach hat mit ihrer Qualität in der Offensive dreimal eiskalt zugeschlagen“, sagt Zimpfer.

Waldperlach wartet: Schafft der Sportbund die Wende?

„Nach dem 4:0 war unser Widerstand gebrochen und Miesbach hat sich in einen Rausch gespielt. Am Ende des Tages waren wir einfach zu passiv. Wenn du bei einem 0:8 nicht eine gelbe Karte bekommst, weißt du, was es geschlagen hat“, fügt Zimpfer an.

Die passende Reaktion muss der Sportbund nun gegen Waldperlach zeigen.