Sportbund hält Emmering auf Distanz

Mit einem aufgrund der Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit verdienten 1:1 (1:0) Unentschieden beim Tabellenzweiten TSV Emmering hält der Sportbund seinen schärfsten Verfolger weiterhin auf drei Punkte Abstand im Meisterschaftsrennen.

Der Gastgeber startete mit viel Elan in die Partie. Der Sportbund fand dagegen in der ersten Halbzeit nie zu seinem Spiel. Emmering war gefühlt immer einen Schritt gedankenschneller am Ball und in den Zweikämpfen, tat sich aber ebenfalls schwer Chancen aus den Feldvorteilen zu generieren. Nur bei Standardsituationen drohte Gefahr, so auch in der 29. Minute. Nach einem Foul an der Strafraumgrenze in zentraler Position bot sich Torjäger Simon Wimmer eine ausgezeichnete Freistoßsituation aus knapp 18 Metern. Seinen scharfen Schuss blockte Sportbund Kapitän Dominik Reichmacher zur Ecke.

Drei Minuten später war es dann geschehen. Eine von Michael Niedermeier getretene Ecke wuchtete Marinus Riedl am kurzen Pfosten per Kopf zur 1:0 (32.) Führung in die Maschen. Es war der erste Gegentreffer des Sportbunds im Kalenderjahr 2025.

Das Team von Trainer Patrick Zimpfer tat sich in dieser Spielphase mit vielen kleinen Fouls keinen Gefallen. Mit dem verdienten 1:0 für den Gastgeber ging es in die Halbzeit.

Die zweite Hälfte begann verheißungsvoll mit Offensivaktionen auf beiden Seiten. Der Sportbund drängte auf den schnellen Ausgleich und erkämpfte sich mehrere gefährliche Ecken in Folge.

In der 65. Minute gelang der zwischenzeitlich verdiente Ausgleich. Eine lang gezogene Flanke aus dem Halbfeld von Thomas Ofenmacher fand Fikret Jahic am zweiten Pfosten. Der Toptorjäger der Liga hatte keine Probleme Torwart Andreas Kleingütl aus kurzer Distanz per Kopf zum 1:1 (65.) zu überwinden.

Zwei Minuten später wurde es hektisch. Nach einem gelbwürdigen Foul von Fikret Jahic trat Christoph Niedermeier als Rächer auf schwächte sein Team durch eine zehnminütige Zeitstrafe.

Die numerische Überzahl konnte das Team von Trainer Patrick Zimpfer nicht ausnutzen, das Spiel hatte sich zur ersten Halbzeit jedoch klar zu Gunsten der Grün-Weißen gedreht. Chima Ihenacho verpasste unbedrängt per Kopf den Führungstreffer aus neun Metern. Emmering stemmte sich vehement gegen den Rückstand während der Sportbund in der Schlussviertelstunde, auf die Entscheidung drängte.

Die letzte Chance auf den Lucky Punch hatte Sanel Sehric fünf Minuten vor Spielende. Ein von der Mittellinie geschlagener Freistoß von Omer Jahic segelte quer durch den Strafraum. Sehric versuchte direkt zu verwandeln, sein Schuss in aussichtsreicher Position ging deutlich über das Tor.

Unter dem Strich ein verdientes 1:1 (1:0) Unentschieden im Spitzenspiel der Kreisliga Inn/Salzach 1, welches zwei grundverschiedene Halbzeiten sah.