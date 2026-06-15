Sportanlage zum Niederknien – TSV Hartpenning mit traumhafter Kulisse Fußballplatz in Hartpenning von Markus Eham · Heute, 08:56 Uhr · 0 Leser

„Gigantische Lage“: Hinter der Außenanlage des TSV Hartpenning mit dem großen Hauptplatz und Flutlicht sehen Fans und Spieler Wald und Bergketten – Foto: Thomas Plettenberg

Der TSV Hartpenning hat vier Fußballplätze mit Flutlicht, eine Langlaufloipe und eine Stockschützen-Anlage. In der Serie „Unser Platz“ werfen wir einen Blick in die Heimkabine, das Vereinsheim und auf den Fußballplatz.

Der TSV Hartpenning gilt in Fußball-Kreisen als besonderer Verein. Seit der Vereinsgründung im Jahr 1961 haben die Hartpenninger stetig an diesem Image gearbeitet. Nicht zuletzt dürfte ihnen dazu auch die Sportanlage an der Piesenkamer Straße verhelfen. Sowohl die Fußballplätze als auch die übrigen Areale wie die Langlaufloipe liegen inmitten atemberaubender Natur. Die erste Mannschaft des TSV Hartpenning spielt nach den goldenen Zeiten in der Kreisliga nun seit vielen Jahren in der A-Klasse und hat den Aufstieg in die Kreisklasse zum Ziel.

Vor dem „Meisterbalkon“: Fußball-Abteilungsleiter Hubert Betzinger – Foto: THOMAS PLETTENBERG

Neben der Langlaufloipe bildet das Vereinsheim das Herzstück der Hartpenninger Anlage. Nach dreijähriger Bauzeit wurde das Gebäude 1981 fertiggestellt und beherbergt vier Kabinen im Erdgeschoss. Im Untergeschoss befinden sich derweil die Anlagen der Bussard-Schützen.

Ort der Gemeinschaft: das TSV-Stüberl im ersten Stock des Vereinsheims. – Foto: THOMAS PLETTENBERG

Eine Besonderheit ist der Balkon, der an den Hauptplatz des TSV anschließt. „Eigentlich wäre das ein perfekter Meisterbalkon gewesen“, findet Hubert Betzinger. Der Fußball-Abteilungsleiter ist schon ein wenig traurig darüber, dass die Hartpenninger als Zweite der A-Klasse den Aufstieg in die Kreisklasse in der Relegation erneut verpasst haben. Wer den Weg in Richtung des Vereinsheims beschreitet, geht unweigerlich über das weiße Pflaster mit TSV-Lettern. Vor dem Vereinsheim weht die weiß-blaue Hartpenninger Fahne. Zwar ein wenig in die Jahre gekommen, doch dadurch keineswegs weniger charmant ist die Heimkabine. „Alle vier Kabinen sind relativ klein“, erzählt Betzinger. Die Heimkabine befindet sich gleich zu Beginn des Kabinentrakts. Im Inneren stößt man auch hier auf die große Vereinsliebe: Den Boden ziert ebenso ein großes TSV-Wappen, wie auch die Duschen nebenan.

In die Jahre gekommen, aber charmant: Die Heimkabine des TSV Hartpenning. – Foto: THOMAS PLETTENBERG