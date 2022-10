Sportanlage bekommt ein neues Gesicht Die Sportanlage am Sportfeld an der Talburgstraße hat im Laufe der Geschichte schon einige Sportgrößen gesehen. Nun wird der Eingangsbereich erneuert. Weitere Bauarbeiten werden folgen.

Das Heiligenhaus der Nachkriegszeit wuchs beständig. Nach Kriegsende lebten hier 10.495 Menschen; 1953 waren es bereits 15.034 Einwohner in der Stadt, die sich seit sechs Jahren auch so nennen durfte. Mit der Wassermangel entstand in den 50er Jahren, neben weiteren neuen Vierteln, ein neuer Stadtteil, ein so genanntes „Flüchtlings-Bundesdorf“.

Menschen, die hier siedelten, bauten ihre Eigenheime mit den eigenen Händen, in dem sie zum Beispiel die Steine selbst gegossen haben. Und mitten drin der Nachwuchs. Und der hatte (nicht nur) damals ganz oft einen Ball vor den Füßen, selbstgebastelt oder sogar einen richtigen. Und Tore lassen sich ja auch schnell bauen. Der Sport, vor allem der Fußball wurde zu Beginn der Aufbruchjahre der 50er zum verbindenden Element.

In Heiligenhaus beginnt so 1953 der Bau der Sportanlage an der Talburgstraße. Wer in die Wassermangel will, fährt bis heute an dem Platz vorbei. Am 23. Mai 1954 wurde die Sportanlage „Sportfeld“ eingeweiht, mit Wettkämpfen der Leichtathleten aus dem ganzen Kreis – und mit einem Fußballspiel des damaligen Oberligisten Alemannia Aachen gegen eine Auswahl aus den niederbergischen Städten. Und das nicht mal einen Monat vor Beginn eines besonderen Turniers in der Schweiz, das die Fußballbegeisterung in der Bundesrepublik Deutschland noch einmal in ganz andere Sphären heben sollte: der Fußballweltmeisterschaft. Die gewinnt die Bundesrepublik, die eigentlich als völliger Außenseiter in das Turnier gestartet war, überraschend.

Auf der Woge der Begeisterung für den Fußball reitet man auch auf der Sportanlage an der Talburgstraße. Dort und natürlich in den Straßen drumherum spielten die Kinder ihre großen Helden nach, Kapitän Fritz Walter, „Teufelskerl“-Torhüter Toni Turek und natürlich der Essener Volksheld Helmut Rahn, der die Deutschen mit seinem 3:2 zum Weltmeistertitel schoss.