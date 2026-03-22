Sport-Union siegt in "Wildwest-Manier" spektakulär mit 7:5

– Foto: Jens Körner

Western-Held John Wayne hätte es genossen. Denn im Neckarsulmer Pichterich wurde "scharf geschossen" bei der Landesliga-Begegnung zwischen der Sport-Union Neckarsulm und der SG Weinstadt - 7:5.

Die Heimelf startete rasant in die Partie und führte nach nicht einmal zehn Minuten nach Toren von Fatlum Maliqi und Bahadir Özkan schnell mit 2:0. Einen tollen Spielzug veredelte Jens Gölder mit einer sehenswerten Direktabnahme nach einer halben Stunde zur (scheinbar) beruhigenden Neckarsulmer 3:0- Führung. Wer hätte es gedacht, dass dann bis zur Halbzeit binnen zwölf Minuten noch fünf Tore fallen würden. Doch der Reihe nach: Dem 3:1 der Gäste in Minute 33 ließ Fatlum Maliqi keine zwei Zeigerumdrehungen später gleich das 4:1 folgen, ehe Weinstadt erneut durch M. Potocnik zum 4:2 herankam.

Beim "wilden" 7:5 (5:3)-Heimsieg der Marche- Elf schepperte es gleich zwölf Mal im Gehäuse, womit das ebenfalls torreiche Hinspielresultat (4:3) sogar noch getoppt wurde.

Niklas Obertautsch, der während der Woche seinen Vertrag verlängert hatte, stellte mit seinem 5:2 den alten Abstand wieder her, doch ein unglückliches Eigentor führte noch vor dem Seitenwechsel zum 5:3.

Die erste halbe Stunde der zweiten Halbzeit endete - unvorstellbar- torlos.

Als hätten die Protagonisten die Zeit zum "Nachladen" gebraucht, um dann in der Schlussviertelstunde nochmals "aus allen Rohren" zu ballern. Bahadir Özkan erzielte zunächst mit seinem zweiten Treffer des Tages das 6:3, bevor Weinstadt durch die beiden Sylai-Brüder Faton und Kujtim innerhalb kürzester Zeit mit dem 6:4 und 6:5 erneut herankam.

Den endgültigen Dolchstoß versetzte den tapferen Gästen dann der aufgerückte Nils Rein in Minute 87 mit seinem Flachschuss zum 7:5. Ja, es war tatsächlich "schon" der Endstand, auch wenn die allermeisten Augenzeugen dieser "wilden" Partie zu diesem Zeitpunkt wohl noch längst nicht daran glauben wollten.