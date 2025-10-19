Sport-Union Neckarsulm: "Wir hätten noch mehr Tore erzielen können"

Im Derby der Landesliga, Staffel 1, setzt sich die Sport-Union Neckarsulkm bei der SGM Krumme Ebene am Neckar mit 2:1 durch.

Am Ende waren sich bei der Spielanalyse sämtliche Protagonisten auf beiden Seiten einig: über den hochverdienten Auswärtserfolg unserer Pichterich-Elf bei der SGM Krumme Ebene am Neckar gab es keine zwei Meinungen.

Nach einer zwar dominanten, aber zunächst noch chancenarmen Anfanhsphase, ging die Sport- Union in Minute 17 ein wenig "aus dem Nichts" mit 0:1 in Führung - Bahadir Özkan lupfte den Ball aus etwas spitzem Winkel ins lange Eck, nachdem ihn Mattia Trianni zuvor perfekt in Szene gesetzt hatte.

Denn zu deutlich war das Chancenplus der SUN, die durchaus noch zwei, wenn nicht gar drei weitere Treffer hätte erzielen müssen. Zweimal bewahrte das Lattenkreuz die Heimelf vor weiteren Gegentoren- und bei drei weiteren Hochkarätern scheiterte die SUN entweder am eigenen Unvermögen oder am glänzend reagierenden Heimkeeper André Poslovsky.

Das 0:2 entsprang einem glänzend vorgetragenen Angriff über die linke Seite, welchen unser Sturm- Youngster Fatlum Maliqi per Direktabnahme handlungsschnell vollendete (56.).

Dass die Schlussphase zumindest ergebnistechnisch noch einmal spannend wurde, war zum einen dem überraschenden 1:2- Anschlusstreffer durch den gerade eingewechselten Marc Remmlinger zu verdanken- und eben dem eingangs erwähnten Chancenwucher der Sport- Union, die es zuvor versäumt hatte, ihren Vorsprung komfortabler auszubauen.

Stimmen zum Spiel

Benjamin Kaufmann (Abteilungsleiter SGM Krumme Ebene a.N.): "Wir konnten bis zum Schlusspfiff noch auf ein Unentschieden hoffen. Dies lag auch daran, dass es die Sport-Union versäumt hatte, nach dem 0:2 den Sack endgültig zuzumachen. Wir können hoch erhobenen Hauptes das Spielfeld verlassen, wir haben alles gegeben, was möglich war."

Robin Hofmann, SUN Co-Trainer: "Es war ein verdienter Sieg für uns, wir hätten es allerdings noch klarer gestalten und unsere hochkarätigen Torchancen nutzen müssen. Kämpferisch waren wir absolut ebenbürdig, und deshalb bin ich mit unserem Auftreten absolut einverstanden".

SUN-Kapitän "Spezi" Islamaj: "Es war gewissermaßen ein "Arbeitssieg", mit dem ich sehr zufrieden bin. Denn wir haben uns den kämpferischen Bedingungen hier angepasst und voll dagegengehalten."

SUN-Trainer Pascal Marche: "Mit dem Ergebnis bin ich natürlich zufrieden, doch ich hätte mir von uns eine andere Herangehensweise gewünscht. Wir haben viel zu selten die offenen Halbräume bespielt und uns stattdessen viel zu oft selbstverschuldet in den "infight" begeben. Wir hätten natürlich noch mehr Tore erzielen können, doch mit vergebenen Torchancen hadere ich weniger als mit unserer phasenweise uncleveren Spielweise".

Wanderley Braga da Cunha, Sportlicher Leiter der SUN: "Mit unserer Teamleistung bin ich sehr zufrieden, denn wir haben angesichts der Begebenheiten - kleiner, enger Platz, stimmungsvolle Kulisse - meiner Meinung nach angemessen agiert. "Nur spielerisch" ging hier heute nichts, doch alle haben vorbildlich gefightet. Unsere Einwechselspieler haben sich sehr gut eingefügt und unserem Spiel gut getan. Einzig unsere Chancenverwertung gilt es zu krititieren".