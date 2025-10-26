Sport-Union Neckarsulm verliert unglücklich 0:1 gegen Leonberg

Die Sport-Union Neckarsulm musste im Heimspiel der Landesliga, Staffel 1, gegen den SV Leonberg/Eltingen eine 0:1-Niederlage hinnehmen.

Nach dem Schlusspfiff herrschte im Lager der Sport- Union Rätselraten allerorten. Egal, ob einzelne Spieler, diverse Zuschauer oder die sportlich Verantwortlichen- in der kollektiven Debatte drehte sich alles um die zentrale Frage, "wie", ja wie nur, konnte die Sport- Union dieses Spiel verlieren? Und dass auf Seiten der Gastgeber vorne gar "die Null" stand, setzte dem Ding der Unmöglichkeit aus Neckarsulmer Sicht noch die Krone auf.

Auch in Minute 22 wurde eine hochkarätige Überzahlsituation schlampig bzw. unklug zu Ende gespielt. Die allergrößte Chance auf den längst fälligen Führungstreffer vergab die Pichterich-Elf dann allerdings nach einer halben Stunde. Niklas Obertautsch scheiterte per Foulelfmeter am aufmerksam agierenden Gästekeeper Julian Bär.

Doch von vorne. In einer in der ersten Halbzeit hochklassigen und nach dem Seitenwechsel spannenden Partie hätte die Heimelf nach acht Minuten bereits in Führung gehen müssen. Hätte- doch stattdessen waren sich bei einer glasklaren Überzahlsituation gleich mehrere SUN- Akteure nicht einig und behinderten sich in aussichtsreicher Situation beim Torabschluss gegenseitig.

Und die Leonberger? Sie agierten zweikampfintensiv und mit sporadisch schnellem, schnörkellosem Umschaltspiel nach vorne. Das dominante Team war in Halbzeit eins allerdings eindeutig die Heimelf, die gut und gerne mit zwei Toren hätte führen müssen. Weit ausgeglichener verlief hingegen der zweite Spielabschnitt. Zwar hatte die SUN auch hier weiterhin mehr Ballbesitz, allerdings in zunehmendem Maße in den ungefährlichen Zonen des Spielfeldes.

So blieben hochkarätige SUN- Aktionen weitestgehend Mangelware. Einzig Mittelstürmer Fatlum Maliqi hatte etwa zwanzig Minuten vor Spielende eine Großchance, und bei zwei weiteren Einzelaktionen verfehlten Schüsse von Mattia Trianni das Leonberger Gehäuse nur knapp.

Das Tor des Tages gelang den Gästen nach etwas mehr als einer Stunde. Mittelstürmer Patrik Hofmann nutzte - aus abseitsverdächtiger Situation - eine Schläfrigkeit in der SUN-Defensive aus und nagelte das Spielgerät aus spitzem Winkel wuchtig unter die Latte ins SUN-Gehäuse.

Auch ansonsten verzeichneten die Gäste in dieser Spielphase zwar kein Chancenfestival, doch ihre Angriffe waren nun insgesamt zwingender und gefährlicher als noch in Halbzeit eins. So blieb es beim Sieg der Gäste, während der Frust im SUN-Lager hernach groß war.