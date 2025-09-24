Sport-Union Neckarsulm und VfL Nagold landen Auswärtssiege

__________________________________________________________________________________________________

Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem beide Teams den Sieg suchten. Die Entscheidung fiel schließlich in der Schlussphase: Amin Latifovic erzielte in der 78. Minute das 2:1 für die Sport-Union Neckarsulm und sicherte den Gästen den hart umkämpften Auswärtserfolg.

Die Gastgeber erwischten einen perfekten Beginn. In der 20. Minute brachte Daniel Geppert den TSV Heimerdingen 1910 mit 1:0 in Führung und ließ die Heimfans hoffen. Doch noch vor der Pause gelang den Gästen der Ausgleich: Mattia Trianni traf in der 38. Minute zum 1:1 und stellte die Partie wieder auf null.

Die Partie nahm Fahrt auf, als Jan-Christian Beifuß in der 30. Minute den VfL Nagold in Führung brachte. Nur fünf Minuten später erhöhte Jan-Christian Beifuß mit seinem zweiten Treffer auf 2:0 und stellte die Weichen scheinbar früh in Richtung Auswärtssieg. Doch Schwenningen reagierte mit Leidenschaft und kam schnell zurück. Mauro Chiurazzi verkürzte in der 38. Minute per Foulelfmeter auf 1:2. Der BSV drehte in dieser Phase auf, und Ante Rogic erzielte nur zwei Minuten später in der 40. Minute den umjubelten Ausgleich.

Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Noch vor der Pause schoss Johannes Fleischle den VfL Nagold in der 42. Minute wieder in Führung. Mit diesem Treffer ging es in die Halbzeit, und trotz großer Bemühungen beider Mannschaften blieb es bis zum Abpfiff beim knappen 3:2-Erfolg für Nagold.

