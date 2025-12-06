Sport-Union Neckarsulm: "Mit dem Saisonverlauf sehr unzufrieden"

Nach einer enttäuschenden Hinrunde steht die Sport-Union Neckarsulm mit 22 Punkten im Mittelfeld der Landesliga. Trainer Pascal Marche sieht viel ungenutztes Potenzial – und klare Ansatzpunkte für die Rückrunde.

Nach einer wechselhaften Vorrunde zieht Trainer Pascal Marche ein ernüchterndes Fazit. „Die Hinrunde war und ist für uns sehr enttäuschend verlaufen“, sagt der 37-Jährige offen. Zwar zeigt die Tabelle mit Platz neun und 22 Punkten, dass die Neckarsulmer in sicherem Fahrwasser liegen, doch der Anspruch im Pichterich-Stadion ist höher. „Wir haben es vor allem nicht geschafft, eine gewisse Konstanz über mehrere Spiele hinweg an den Tag zu legen“, erklärt Marche.

Tatsächlich waren Licht und Schatten eng beieinander: Glanzleistungen gegen Spitzenteams wechselten sich mit ärgerlichen Punktverlusten gegen direkte Konkurrenten ab. Eine klare Linie im Spiel der Sport-Union fehlte zu oft.

Die Ursachen für den mäßigen Zwischenstand sieht der Trainer in mehreren Bereichen. „Die Gründe für den aktuellen Tabellenplatz und vor allem die geringe Punktzahl sind vielschichtig“, betont Marche. Ein entscheidender Faktor sei die mangelnde Konsequenz, sowohl in der Defensive als auch im Angriff. „Sicherlich liegt ein Grund an der fehlenden Konsequenz, die wir defensiv, aber auch offensiv vermissen gelassen haben.“

Potenzial vorhanden, aber nicht abgerufen

Besonders ärgert den Trainer, dass sein Team über genügend Qualität verfügt. „Wir sind mit dem Saisonverlauf sehr unzufrieden“, sagt Marche deutlich. „In der Mannschaft ist sehr viel Qualität, und wir sind im Gegensatz zur letzten, sehr erfolgreichen Runde auch in der Breite besser aufgestellt.“ Dennoch stagniert die Entwicklung. „Leider habe ich als Trainer es noch nicht geschafft, konstant das Potenzial auszuschöpfen“, räumt er selbstkritisch ein.

Klare Ziele für die Rückrunde

Damit die zweite Saisonhälfte erfolgreicher wird, will der Trainer an mehreren Stellschrauben drehen. „Verbesserungspotenzial haben wir an vielen Stellen“, sagt er. „Die Ansätze hierfür werden wir in der Vorbereitung anpacken, um eine bessere Rückrunde zu spielen.“ Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Spiel gegen den Ball und der Effizienz in der Offensive.

Intensive Vorbereitung ab Ende Januar

Die Basis dafür soll in der Winterpause gelegt werden. „Die Vorbereitung beginnt am 27. Januar“, erklärt Marche. Nur wenige Tage später wartet das erste Testspiel: „Das erste Spiel ist gegen Eppingen am 1. Februar.“ In dieser Phase geht es darum, körperliche Grundlagen zu schaffen und taktisch wieder Stabilität zu gewinnen.

Keine größeren Veränderungen im Kader

Personell bleibt alles beim Alten. „Aktuell wird es keine großen Veränderungen im Kader geben“, sagt Marche. Das Vertrauen in die vorhandene Mannschaft ist groß. Statt auf externe Verstärkungen setzt die Sport-Union auf mannschaftliche Geschlossenheit und individuelle Weiterentwicklung.