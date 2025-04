Sport-Union Neckarsulm feiert Sieg, TSV Ilshofen lässt Punkte liegen

66 Zuschauer fanden den Weg zum Duell zwischen dem Aufsteiger NK Croatia Bietigheim und dem favorisierten TSV Ilshofen. Die Gäste gingen kurz vor der Pause in Führung, als Moritz Lindner in der 41. Minute einen Foulelfmeter sicher verwandelte. Doch die Gastgeber zeigten Moral und kamen nach knapp einer Stunde zum Ausgleich: Robert Maric traf in der 59. Minute zum 1:1. ---

In Pleidelsheim sahen die 80 Zuschauer ein spannendes Spiel mit einem Sieg für die Gastgeber. Der SKV Rutesheim legte in der 23. Minute durch Laurin Stütz vor und ging mit einer knappen Führung in die Halbzeitpause. Doch der GSV Pleidelsheim zeigte sich kämpferisch. Patrick Sirch verwandelte in der 64. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1. Angetrieben von diesem Erfolgserlebnis drehte die Heimelf die Partie komplett: Jan Schlipf erzielte in der 78. Minute das umjubelte 2:1. ---

Vor 150 Zuschauern setzte sich die Sport-Union Neckarsulm beim TSV Crailsheim durch. Mattia Trianni brachte die Gäste in der 25. Minute in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Bahadir Özkan auf 2:0. Zwar verkürzte Simon Glück in der 34. Minute für den TSV Crailsheim auf 1:2, doch eine schwere Hypothek folgte kurz vor der Pause: Benjamin Weinberger sah in der 45. Minute die Rote Karte. Trotz Unterzahl stemmte sich Crailsheim tapfer gegen die drohende Niederlage, doch Neckarsulm ließ sich den wichtigen Dreier nicht mehr nehmen. ---

SV Breuningsweiler empfängt am Sonntag, den 27. April, SSV Schwäbisch Hall. Breuningsweiler steht mit 12 Punkten auf dem letzten Platz und braucht dringend Punkte, um den Abstieg zu vermeiden. Schwäbisch Hall hat mit 24 Punkten auf Platz 11 noch keine sichere Mittelfeldposition erreicht, wird jedoch als Favorit in die Partie gehen. --- Heute, 15:00 Uhr TV Oeffingen Oeffingen SG Weinstadt SG Weinstadt 15:00 PUSH Im Duell zwischen TV Oeffingen und SG Weinstadt werden beide Teams auf Punkte angewiesen sein. Oeffingen steht mit 45 Punkten auf Platz fünf und hofft, mit einem Sieg die Chancen auf die oberen Ränge zu wahren. Weinstadt hingegen hat mit 30 Punkten auf Platz neun noch nicht alles entschieden und könnte mit einem Sieg einen entscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. --- Heute, 15:00 Uhr TV Pflugfelden Pflugfelden SGM Krumme Ebene am Neckar SGM Ebene 15:00 PUSH TV Pflugfelden trifft auf die SGM Krumme Ebene am Neckar. Pflugfelden hat mit nur 15 Punkten aus 23 Spielen eine schwierige Saison und ist dringend auf Punkte angewiesen, um im Abstiegskampf zu bestehen. Die SGM Krumme Ebene hat ebenfalls mit 15 Punkten auf dem 14. Platz eine schwere Aufgabe vor sich. Es ist ein klassisches Abstiegskrimi-Spiel. ---