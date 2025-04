Sport-Union Neckarsulm dreht Rückstand, TSV Crailsheim stolpert

Kurz vor der Pause brachte Mario Mutic den SV Breuningsweiler in Führung. Nach knapp einer Stunde sorgte Paul Block für das überraschende 2:0. Doch die Gäste des SKV Rutesheim hatten in der 73. Minute die Antwort parat. Der Favorit kämpfte und versuchte viel, durfte in der 9. Minute der Nachspielzeit gar das Tor zum 2:2 bejubeln. Doch der Linienrichter sah eine Abseitsstellung. Während Breuningsweiler zwar auf dem letzten Platz bleibt, wurde der Abstand zum restlichen Feld verkürzt. Für Rutesheim war es hingegen ein Rückschlag im Rennen um die oberen Plätze. ---

Der TSV Crailsheim verpasste im Heimspiel gegen die SG Weinstadt eine große Gelegenheit, den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten. Kujtim Sylaj traf nach 65 Minuten zur Führung von Weinstadt, ehe Auron Selimi nur neun Minuten später auf 2:0 erhöhte. Crailsheim fand keine Antwort mehr. ---

Im Duell zweier Aufsteiger bewies NK Croatia Bietigheim vor 75 Zuschauern Nervenstärke und siegte gegen die SGM Krumme Ebene am Neckar. Nico Antoni brachte die Gastgeber in der 29. Minute in Führung. Taha Kerim Erarslan stellte kurz nach der Pause (50.) auf 2:0 – ein Treffer mit Wirkung. Die Gäste blieben zwar bemüht, kamen jedoch zu selten gefährlich vor das Tor. Croatia Bietigheim landet den vierten Saisonsieg. ---

Die Sport-Union Neckarsulm bewies beim GSV Pleidelsheim eindrucksvoll Moral. Nachdem Patrick Sirch die Gastgeber in der 56. Minute in Führung gebracht hatte, antwortete Neckarsulm mit einer entschlossenen Schlussoffensive. Edrissa Nyassi glich acht Minuten später aus (64.), ehe Jens Gölder in der 76. Minute den umjubelten Siegtreffer erzielte. Neckarsulm bleibt durch den dreizehnten Saisonsieg voll im Aufstiegsrennen. ---

Das Topspiel des Spieltags steigt in Oeffingen: Der Tabellenvierte empfängt Spitzenreiter FSV Waiblingen. Beide Teams trennen nur vier Punkte, Oeffingen kann mit einem Sieg bis auf einen Zähler heranrücken. Waiblingen steht nach dem Remis gegen Ilshofen unter Erfolgsdruck. ---

Morgen, 15:00 Uhr TV Pflugfelden Pflugfelden FV Löchgau FV Löchgau 15:00 PUSH

Auch der FV Löchgau muss im Aufstiegsrennen auswärts ran und ist beim Tabellen-14. TV Pflugfelden klarer Favorit. Die Gastgeber konnten zuletzt immerhin einen Punkt aus Weinstadt entführen. Für Löchgau zählt nur ein Sieg, um mit Waiblingen Schritt zu halten. ---

Nach der knappen Niederlage in Rutesheim empfängt der SSV Schwäbisch Hall den TSV Ilshofen. Die Gäste reisen mit dem Rückenwind eines 2:2 beim Tabellenführer an und sind weiterhin ein Kandidat für die vorderen Plätze. Schwäbisch Hall hingegen benötigt Punkte im Kampf gegen die drohende Relegation. ---