Sport & Explore Camp 2025 Anpfiff ins Leben +++ Viel Freude beim Herbstferiencamp des FC Speyer 09

Keine Zeit zum Verschnaufen gab es während des Herbstferiencamps beim Anpfiff ins Leben Partnerverein FC Speyer 09 – und das war auch gut so. Von Montag bis Donnerstag erlebten 15 Kinder von der F- bis zur D-Jugend ein abwechslungsreiches Programm beim "Sport & Explore Camp 2025", das Wissen, Entdecken sowie Sport perfekt miteinander verbunden hat.

"Es hat uns allen einen riesengroßen Spaß gemacht", sagte Jan Kamuf. Der Anpfiff-Jugendkoordinator für Schule, Beruf und Soziales in Speyer begleitete das Ferienprogramm zusammen mit den Bufdis Cyprian und Nils. Zum Auftakt ging es in den Kurpfalz-Park nach Wachenheim. "Spaßige Sachen wie die flotte Sommerrodelbahn und spannende Naturerlebnisse machen den Kurpfalz-Park aus und eben genau diese Abwechslung hat für einen sehr kurzweiligen Tag gesorgt", so Kamuf.

Etwas ruhiger verlief der Dienstag. Im Technikmuseum Speyer sahen die Kids reichlich Interessantes von historischen Flugzeugen bis zu verschiedenen Techniken, die unter Wasser und im Weltall angewandt werden – staunende Gesichter inklusive. Körperliche Verausgabung folgte am Donnerstag. In der Limburger Sprungbude flogen die Kinder immer wieder hoch hinaus und zurück auf die Trampoline.