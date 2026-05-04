"Sport schweißt zusammen" - Bleckenstedt und Bovender SV spielen Remis

Der Bovender SV hat sich beim FC Germania Bleckenstedt ein 1:1 erkämpft in einer Partie mit ungewöhnlichem Ende. Die Gäste bleiben einen Punkt hinter Bleckenstedt. Die Hausherren bleiben im vierten Spiel in Serie ohne Dreier.
Die Gastgeber gingen früh durch Fabio Hajdaraj in Führung (8.), ehe Jona Marian Wehofsky kurz vor Schluss den Ausgleich erzielte (79.).
Dabei hatte Bovenden vor allem im ersten Durchgang große Probleme. „In der ersten Halbzeit haben wir gar nicht ins Spiel gefunden. Wir waren träge und müde“, erklärte Trainer Yannick Broscheit. Bleckenstedt verpasste es jedoch, die Führung auszubauen: „Bleckenstedt hat verpasst das 2:0 zu machen.“ Insgesamt sei die Halbzeitführung für die Gastgeber „in Ordnung und verdient“ gewesen.
Nach der Pause zeigte sich Bovenden deutlich verbessert. „In der zweiten Halbzeit waren wir besser im Spiel und machen auch verdient den Ausgleich“, so Broscheit.
Die Schlussphase wurde dann von einer längeren Unterbrechung geprägt. „In der 85. Minute verletzte sich ein Spieler von uns schwer und kugelte sich den Ellenbogen aus. Das Spiel war knapp 25 Minuten unterbrochen“, schilderte der Coach die Situation. Im Anschluss trafen beide Teams gemeinsam mit dem Schiedsrichter eine besondere Entscheidung: „Wir einigten uns mit Bleckenstedt und dem Schiedsrichter, dass wir bis zum Abpfiff den Ball hin und her schieben und den Punkt mitnehmen.“
Trotz der intensiven Partie stand am Ende der sportliche Zusammenhalt im Vordergrund. „Anschließend saßen wir noch zwei Stunden mit beiden Teams zusammen bei kühlen Getränken. Da sieht man, wie der Sport zusammenschweißen kann“, berichtete Broscheit und richtete noch ein Dankeschön an den Gastgeber: „An dieser Stelle nochmal danke für die Gastfreundschaft von Bleckenstedt.“