"Sport schweißt zusammen" - Bleckenstedt und Bovender SV spielen Remis

– Foto: Ian Messerschmidt

Der Bovender SV hat sich beim FC Germania Bleckenstedt ein 1:1 erkämpft in einer Partie mit ungewöhnlichem Ende. Die Gäste bleiben einen Punkt hinter Bleckenstedt. Die Hausherren bleiben im vierten Spiel in Serie ohne Dreier.

Die Gastgeber gingen früh durch Fabio Hajdaraj in Führung (8.), ehe Jona Marian Wehofsky kurz vor Schluss den Ausgleich erzielte (79.).

Dabei hatte Bovenden vor allem im ersten Durchgang große Probleme. „In der ersten Halbzeit haben wir gar nicht ins Spiel gefunden. Wir waren träge und müde“, erklärte Trainer Yannick Broscheit. Bleckenstedt verpasste es jedoch, die Führung auszubauen: „Bleckenstedt hat verpasst das 2:0 zu machen.“ Insgesamt sei die Halbzeitführung für die Gastgeber „in Ordnung und verdient“ gewesen. Nach der Pause zeigte sich Bovenden deutlich verbessert. „In der zweiten Halbzeit waren wir besser im Spiel und machen auch verdient den Ausgleich“, so Broscheit.