Sport rückt in Hintergrund: Bergsteig putzt Schnaittenbach 4:1

In der Halbzeitpause des heutigen Nachholspiels in der Bezirksliga Nord rückte der Fußball in den Hintergrund. Eine Zuschauerin klappte zusammen, musste durch den Rettungsdienst erstversorgt werden. Infolgedessen währte die Halbzeitpause 35 Minuten. Auf dem Feld ließen die Hausherren wenig Zweifel aufkommen. Klar mit 4:1 (2:1) setzte sich der SV Inter Bergsteig Amberg in einem kampfbetonten Match gegen das Tabellenschlusslicht TuS Schnaittenbach durch und macht so einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt.



Ambergs Winterneuzugang Stefan Meisel hatte schon letzte Woche mit einem Doppelpack geglänzt. Und auch diesmal tat er sich gleich hervor, erzielte in der 12. Minute den Führungstreffer für den Inter. Die Gäste, die eigentlich nichts mehr zu verlieren haben, antworteten in Minute 23 mit dem Ausgleichstor von Thomas Bösl. In der Folge rissen wiederum die Amberger das Geschehen an sich. Komlanvi Agbeve setzte einen Klasse-Freistoß zunächst an die Latte (29.) Dann zogen die Hausherren durch die Treffer von Markus Barth (36.), Komlanvi Agbeve (60.) und Meisel (67.) auf 4:1 davon. Somit war der Drops gelutscht und in der Schlussphase brannte nichts mehr an aus SVIB-Sicht.



„Es war kein Fußball-Schmankerl, sondern eher ein Hauen und Stechen. Alles und allem war es ein schon verdienter Sieg, der hart erarbeitet war. Schnaittenbach hat sich vor allem in den ersten 60, 65 Minuten gut gewehrt, war ein guter Gegner. Mit dem Tor zum 3:1 haben wir ihnen ein wenig den Stecker gezogen. Wir haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Unterm Strich war es genau das, was wir uns erwartet hatten. Wir sind froh, ein bisschen Luft schnappen zu können. Acht, neun Punkte werden wir aber sicherlich noch brauchen, um den Klassenerhalt zu fixieren“, atmete Inter-Spielertrainer Helmut Jurek durch nach den dem wichtigen Punktgewinn gegen den Abstieg.