Sport-Oscars: Dembélé & England-Frauen im Rennen Madrid, 3. März 2026 – Die Sportwelt blickt gespannt nach Spanien, wo heute die Shortlists für die 27. Laureus World Sports Awards präsentiert wurden. Nach einem außergewöhnlichen Sportjahr 2025 dominieren vertraute Gesichter und historische Triumphe die Nominiertenliste. von Gerd Jung · Heute, 17:28 Uhr · 0 Leser

Ousmane Dembélé wurde in der Kategorie „Laureus World Sportsman of the Year“ nominiert. – Foto: imago images

Ousmane Dembélé, der nach einer überragenden Saison mit Paris Saint-Germain und dem Gewinn des Ballon d’Or 2025 als derzeit prägende Figur des Weltfußballs gilt, wurde in der Kategorie „Laureus World Sportsman of the Year“ nominiert. Er tritt gegen hochkarätige Konkurrenz an, darunter Tennis-Star Carlos Alcaraz und der Radsport-Dominator Tadej Pogačar. Dembélé ist der erste Fußballer seit Lionel Messi, dem eine so große Favoritenrolle für diese Auszeichnung zugeschrieben wird.

In der Kategorie „Laureus World Team of the Year“ schaffte es die englische Frauen-Nationalmannschaft erneut unter die besten sechs. Die „Lionesses“ sicherten sich die Nominierung durch ihre beeindruckende Konstanz und den erneuten Triumph bei der Europameisterschaft 2025. Sie konkurrieren unter anderem mit dem Formel-1-Team von McLaren und dem NBA-Champion Oklahoma City Thunder um die begehrte Statuette. Weitere Fußball-Nominierungen unterstreichen die Breite des Sports:

Aitana Bonmatí (Spanien) ist erneut als Weltsportlerin des Jahres nominiert.

Désiré Doué (PSG) steht auf der Liste für den „Durchbruch des Jahres“.