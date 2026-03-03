Sport-Oscars: Dembélé & England-Frauen im Rennen

Ousmane Dembélé, der nach einer überragenden Saison mit Paris Saint-Germain und dem Gewinn des Ballon d’Or 2025 als derzeit prägende Figur des Weltfußballs gilt, wurde in der Kategorie „Laureus World Sportsman of the Year“ nominiert. Er tritt gegen hochkarätige Konkurrenz an, darunter Tennis-Star Carlos Alcaraz und der Radsport-Dominator Tadej Pogačar. Dembélé ist der erste Fußballer seit Lionel Messi, dem eine so große Favoritenrolle für diese Auszeichnung zugeschrieben wird.
In der Kategorie „Laureus World Team of the Year“ schaffte es die englische Frauen-Nationalmannschaft erneut unter die besten sechs. Die „Lionesses“ sicherten sich die Nominierung durch ihre beeindruckende Konstanz und den erneuten Triumph bei der Europameisterschaft 2025. Sie konkurrieren unter anderem mit dem Formel-1-Team von McLaren und dem NBA-Champion Oklahoma City Thunder um die begehrte Statuette.
Weitere Fußball-Nominierungen unterstreichen die Breite des Sports:
Aitana Bonmatí (Spanien) ist erneut als Weltsportlerin des Jahres nominiert.
Désiré Doué (PSG) steht auf der Liste für den „Durchbruch des Jahres“.
Leah Williamson (England) ist nach ihrem erfolgreichen Comeback für den „Comeback of the Year“-Award gelistet.
Die feierliche Verleihung der Awards wird am 20. April 2026 im Palacio de Cibeles in Madrid stattfinden.
Laureus Sport for Good Foundation: Die gemeinnützige Stiftung unterstützt weltweit über 300 Programme in mehr als 40 Ländern. Ihr Ziel ist es, Sport als Werkzeug zu nutzen, um Gewalt, Diskriminierung und Benachteiligung zu bekämpfen.
Laureus World Sports Academy: Ein exklusiver Kreis aus über 70 lebenden Sportlegenden (wie Boris Becker, Martina Navratilova oder Tony Hawk), die ehrenamtlich als Jury fungieren und die Gewinner der Awards wählen.
Laureus World Sports Awards: Die jährlich vergebenen Preise werden oft als die „Oscars des Sports“ bezeichnet und ehren die herausragendsten sportlichen Leistungen des Vorjahres.
Gegründet wurde Laureus im Jahr 2000 unter der Schirmherrschaft von Nelson Mandela. Seine Vision prägt die Organisation bis heute: "Sport hat die Kraft, die Welt zu verändern. Er hat die Kraft zu inspirieren. Er hat die Kraft, Menschen auf eine Weise zu vereinen, wie es nur weniges anderes vermag."
Alle Informationen zur Veranstaltung gibt es auf https://www.laureus.com/