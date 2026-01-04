Sport-Mabitz-Cup: U19 der TSG Balingen gewinnt Burladinger Marathon

Elf Teams, zehn Minuten pro Spiel, eine gemeinsame Vorrunde und danach K.-o.-Spiele: Der Sport-Mabitz-Cup in der Trigema-Arena in Burladingen war am gestrigen Samstag ein Hallentag im Großformat – laut, eng getaktet und in jeder Minute entscheidend. Am Ende steht ein Sieger, der nicht nur Ergebnisse sammelte, sondern ein klares Turnierprofil zeigte: Die TSG Balingen (U19) gewinnt das Finale gegen den SV Dotternhausen mit 2:1 und beendet den Tag mit 21:3 Toren und 12 Punkten an der Spitze der Vorrunde. Dotternhausen marschiert parallel durch die Tabelle (17:3 Tore, 12 Punkte) und bleibt bis zum Schluss der härteste Gegner. Dazwischen: Viertelfinals mit klaren Signalen, Halbfinals mit offenen Schlagabtäuschen und Platzierungsspiele, die zeigen, wie viel Wert selbst ein Rang drei in dieser Dichte haben kann.

Vorrunde: Balingens U1) und Dotternhausen setzen das Tempo Die TSG Balingen (U19) liefert in der Vorrunde die klarste Ansage: 5:0 gegen den FC 07 Albstadt II, 6:1 gegen Dotternhausen II, 3:2 gegen den TSV Straßberg 1903 und 7:0 gegen den FV Rot-Weiß Ebingen 2006 II. In Summe stehen 21:3 Tore – und die Art, wie diese Ergebnisse entstehen, zeigt eine Mannschaft, die Tempo und Effizienz in die Halle bringt.

Turniermodus: Ein Feld, keine Schonfrist Der Cup wird in einer großen Gruppe ausgespielt, in der alle Mannschaften ihre Punkte und Tore sammeln. Danach folgt die K.-o.-Phase mit Viertelfinale, Halbfinale, Spiel um Platz drei und Finale – alles ohne Umweg, alles in zehn Minuten. Dieser Aufbau macht die Vorrunde zur Grundlage und die Endrunde zur endgültigen Wahrheit. Wer zu Beginn stolpert, muss mit der Tabelle leben. Wer später wankt, fliegt sofort raus.

Der SV Dotternhausen hält Schritt und schließt ebenfalls mit 12 Punkten ab. Die Bilanz: 3:1 gegen Rot-Weiß Ebingen II, 7:0 gegen Kohlstetten/Gächingen, 4:1 gegen den TSV Stein 1923 und 3:1 gegen den FV Bisingen. Auch hier kaum Gegentore, dafür Konsequenz. Der direkte Vergleich zwischen Dotternhausen und Stein endet mit 4:1 – ein Resultat, das im weiteren Turnierverlauf wie eine Vorahnung wirkt.

Vorrunde: Ein dichtes Mittelfeld mit klaren Momenten

Hinter dem Spitzenduo ordnet sich ein Feld, das in dieser Spielzeit jede Unachtsamkeit spürt. Der TSV Stein 1923 kommt auf 9 Punkte und 14:9 Tore, geprägt von einem torreichen 5:4 gegen Straßberg und einem 5:1 gegen Kohlstetten/Gächingen. Die TSG Reutlingen erreicht ebenfalls 9 Punkte (9:6 Tore), startet stark mit 4:2 gegen den Gastgeber Burladingen, stolpert aber später mit 0:1 gegen Albstadt II.

Der FC 07 Albstadt II sammelt 9 Punkte (5:6 Tore) und setzt dabei wichtige Nadelstiche: 2:0 gegen die TSG Reutlingen und 2:0 gegen Burladingen – zwei Ergebnisse, die im Turnierformat wie Türöffner wirken. Der FV Bisingen landet mit 7 Punkten und 8:5 Toren im oberen Mittelfeld, der Gastgeber 1. FC Burladingen mit 6 Punkten und 12:7 Toren, während Straßberg, Dotternhausen II sowie Rot-Weiß Ebingen II und Kohlstetten/Gächingen am Tabellenende kaum Luft bekommen.

Viertelfinale: Die Favoriten machen ernst

In der K.-o.-Runde zeigt sich sofort, wer den Turniertag kontrollieren will. Balingen (U19) schlägt Straßberg deutlich mit 6:1. Dotternhausen nimmt dem Gastgeber Burladingen mit 5:1 die Hoffnung – ein klares Ergebnis in einem Spiel, das ohne zweite Chance auskommt.

Albstadt II gewinnt gegen Reutlingen 3:2 und bestätigt damit, dass die Vorrundenpunkte kein Zufall waren. Und Bisingen setzt ein Ausrufezeichen gegen den TSV Stein 1923: 6:1 – ein Ergebnis, das die Statik der Endrunde verändert.

Halbfinale: Balingen bleibt unantastbar, Dotternhausen bleibt stabil

Im Halbfinale steigert Balingen (U19) die eigene Wucht noch einmal und gewinnt 8:2 gegen Albstadt II. Das ist kein knapper Hallensieg, sondern eine Demonstration von Durchschlagskraft. Dotternhausen setzt sich derweil mit 3:1 gegen Bisingen durch und zieht ins Finale ein – ein Ergebnis, das zeigt, wie kontrolliert Dotternhausen in den entscheidenden Minuten bleibt.

Spiel um Platz drei: Albstadt II belohnt sich

Im kleinen Finale nimmt Albstadt II den nächsten engen Kampf an und gewinnt 4:3 gegen den FV Bisingen. In einem Turnier, das von Toren lebt, wird dieses Spiel um Platz drei zum Beweis, dass auch nach einem Halbfinal-Aus noch Spannung und Ehrgeiz in der Halle bleiben.

Finale: Ein Tor entscheidet den Cup

Das Endspiel bringt die beiden Vorrunden-Ersten zusammen: TSG Balingen (U19) gegen SV Dotternhausen. Nach einem Tag voller klarer Ergebnisse wird es im Finale enger, härter, konzentrierter – und Balingen gewinnt 2:1. Damit krönt die U19 ihren Turniertag, der mit hohen Siegen begann und mit dem knappsten, wertvollsten Ergebnis endet: dem Titel.

Bilanz: Ein Hallentag, der keine halben Schritte zulässt

Der Sport-Mabitz-Cup 2026 lebt von seiner Dichte: elf Teams, viele Spiele, kurze Zeitfenster – und am Ende eine Rangliste, die jede Minute abbildet. Balingens U19 gewinnt den Cup, Dotternhausen bleibt der stärkste Herausforderer, Albstadt II sichert sich Platz drei. In Burladingen wird Hallenfußball nicht verwaltet, sondern gespielt: schnell, direkt, kompromisslos – und genau deshalb fühlt sich dieser Pokal an wie ein echter Jahresauftakt.