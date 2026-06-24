Sport-Duwe Cup 2026: Vier Teams kämpfen am Sandkrug um den Titel

– Foto: Jörg Struwe

Am Samstag, 27. Juni 2026, steigt in der Arena an der Bahn in Hatten der Sport-Duwe Cup. Mit SSV Jeddeloh II, SV Wilhelmshaven, VfL Oldenburg und TuS Pewsum treffen dabei Vereine aus drei verschiedenen Spielklassen aufeinander.

Im ersten Halbfinale stehen sich um 13:00 Uhr der Landesligist TuS Pewsum und Oberligist SV Wilhelmshaven gegenüber. Anschließend greift um 14:17 Uhr Regionalligist SSV Jeddeloh II gegen den Landesligisten VfL Oldenburg ins Turnier ein.

Sa., 27.06.2026, 13:00 Uhr TuS Pewsum Pewsum SV Wilhelmshaven SV Wilhelmsh 13:00 PUSH

Das Spiel um Platz drei wird um 15:35 Uhr angepfiffen, ehe ab 16:47 Uhr im Finale der Turniersieger ermittelt wird.

Austragungsort ist der Sandkrug (Am Sportplatz 21, 26209 Hatten). Eintrittskarten kosten zehn Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder bis 14 Jahre. Kinder bis sechs Jahre erhalten freien Eintritt.

Nach dem historischen Gewinn des Niedersachsenpokals geht SSV Jeddeloh II als klassenhöchstes Team in das Turnier, während SV Wilhelmshaven, VfL Oldenburg und TuS Pewsum die Chance nutzen wollen, sich früh in der Sommervorbereitung mit namhafter Konkurrenz zu messen.