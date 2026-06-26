Sport bei 40 Grad – die wichtigsten Tipps für die Hitzewelle

Kaltes Wasser kühlt den Körper ab. Doch wer bei Hitze sicher trainieren will, braucht mehr als das. – Foto: IMAGO IMAGES

Die Hitzewelle hat Deutschland fest im Griff. An diesem Freitag werden bis zu 40 Grad erwartet. Experten warnen vor Sport bei Hitze, der Tennisverband Niederrhein hat wie schon in der vorigen Woche alle Spiele abgesagt . Und doch lassen viele Sportlerinnen und Sportler es einfach nicht sein. Wer zu den Hartgesottenen gehört, sollte die wichtigsten Warnsignale kennen – und wissen, wie man trotz Affenhitze sicher trainiert. Zehn Ratschläge und ein Extra-Tipp, die schütze

Hitzezeiten meiden: Zwischen 12 und 17 Uhr läuft der Kreislauf in der Affenhitze auf Hochtouren, weil der Körper die Haut stärker durchblutet, um Wärme abzugeben. Das kostet nicht nur Energie, sondern erhöht auch das Risiko für einen Hitzekollaps. Wer früh morgens trainiert, schont Herz und Wärmeregulation.

Trinken nach Plan: Laut einer Studie der Deutschen Gesellschaft für Ernährung reichen schon zwei bis vier Prozent Flüssigkeitsverlust aus, um Blut dicker werden zu lassen, die Herzfrequenz zu erhöhen und die Ausdauer zu senken. Sportler sollten bei starker Hitze vor, während und nach dem Training Flüssigkeit zu sich nehmen. Regelmäßiges Trinken stabilisiert den Kreislauf und die Leistungsfähigkeit. Ein Hinweis an Radsportler: Sie verlieren trotz Fahrtwind viel Flüssigkeit und sollten sich vom Kühlungseffekt auf der Haut nicht täuschen lassen.

Elektrolyte auffüllen: Mit dem Schweiß verliert der Körper wichtige Mineralstoffe wie Natrium, Kalium und Chlorid. Fehlen sie, drohen Muskelkrämpfe, Kopfschmerzen oder sogar Herzrhythmusstörungen. Isotonische Getränke oder Elektrolyte-Lösungen helfen bei der Regeneration.

Leichte, helle Kleidung tragen: Gerade Läufer oder Fußballer sollten Kleidung aus sogenannten Funktionsstoffen tragen, da sie die beste Verdunstungskühlung leisten. Shirts und Hosen aus Baumwolle sollten vermieden werden. Sie saugen den Schweiß zwar schnell auf, er verdunstet aber deutlich schlechter. Außerdem sollten Sportler auf helle Kleidung achten, da sie die Sonnenstrahlen reflektieren. Der Effekt ist kein Gamechanger, aber entlastet den Kreislauf und die Muskulatur.

Belastung reduzieren: Insbesondere Läufer haben oft einen Plan, welche Pace (also die benötigte Zeit pro Kilometer) sie einschlagen wollen. Bei Temperaturen weit über 30 Grad sollte die Zielsetzung aber deutlich gesenkt werden. Bei Hitze schlägt das Herz bei gleicher Leistung oft bis zu 20 Schläge pro Minute schneller. Wer Tempo oder Intensität nicht anpasst, riskiert Überhitzung.

Schatten und Kühlung nutzen: Während oder nach dem Sport kann eine gezielte Kühlung an Nacken, Unterarmen oder im Gesicht die Körpertemperatur senken. Auch nasse Tücher, kaltes Wasser oder Kühlwesten helfen, um den Körper runterzukühlen.

Warnsignale kennen: Wer kennt es nicht? Das Gefühl ‚Das schaff ich schon’. Leichtsinn und Überschätzung sind in diesen Tagen aber die Feinde eines jeden Sportlers. Schwindel, Gänsehaut trotz Hitze, Übelkeit, Kopfschmerzen oder Verwirrtheit sind klare Warnzeichen für einen drohenden Hitzschlag. Daher sollten Sportler dringend auf ihren Körper hören und nicht auf ihr Ego.

Sonnenschutz auftragen: UV-Strahlung erhöht nicht nur das Hautkrebsrisiko, sondern verstärkt auch die Wärmebelastung. Schweißfeste Sonnencreme mit einem Lichtschutzfaktor zwischen 30 und 50, eine Kopfbedeckung und idealerweise UV‑Schutzkleidung reduzieren die Strahlenaufnahme und schützen Haut und Kreislauf.

Regeneration verlängern: Nach einer langfristigen Hitzeeinwirkung braucht der Körper länger, um Flüssigkeitshaushalt, Elektrolyte und Herzfrequenz zu normalisieren. Mehr Schlaf, salzhaltige Getränke und leichte Mahlzeiten unterstützen die Erholung und beugen Folgebelastungen vor. Also: Ab auf die Couch oder in den Gartenstuhl!

Eigene Risiken beachten: Übergewicht, Herz-Kreislauf-Probleme oder bestimmte Medikamente können bei hohen Temperaturen das Risiko für Überhitzung erhöhen. Betroffene Sportler sollten Belastungen besonders vorsichtig dosieren und häufiger Pausen einlegen.

Und noch ein Extra-Tipp: Viele Sportler haben Trainingspläne und arbeiten sie akribisch ab. In den sozialen Medien gibt es mehrere Sport-Influencer, die ihre Gefolgschaft pushen, um selbst bei dieser Hitze Sport zu treiben. Sie geben vor, dass es klappt und kein Problem sei und lächeln in die Selfiekamera. Ein Tipp: Stories und Videos anschauen, wegwischen und die Sportklamotten bis nächste Woche im Schrank lassen, wenn es irgendwie möglich ist.