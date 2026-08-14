Sport am Wochenende in Bad Oeynhausen und Löhne: VfL braucht gegen Tengern eine Reaktion

Momentan rollt nur der Fußball. Erstes Heimspiel für Rot-Weiß Rehme im Mindener Kreisoberhaus. – Foto: Neue Westfälische

Der SV Rödinghausen hat am Samstag ein OWL-Derby vor der Brust. Gegner um 14 Uhr im Häcker-Wiehenstadion ist die U23 des SC Paderborn. Beide Mannschaften sind mit jeweils einem Sieg und einer Niederlage in die neue Saison gestartet. Die Tagesform wird wohl entscheiden. Bei Paderborn spielt mit Maximilian Hippe ein ehemaliger Rödinghausener.

Westfalenliga Acht Jahre lang spielte der SC Herford in der Westfalenliga (Saison 2014/15 bis 2021/22), dann wurde das einstige Aushängeschild des Fußballkreises Herford in nur zwei Jahren bis in die Bezirksliga durchgereicht, stieg aber sofort wieder auf. In der vergangenen Saison krönte sich die Mannschaft von Trainer Tim Daseking mit dem Meistertitel der Landesliga-Staffel 1. Gemeinsam mit dem Zweitplatzierten FC Rot-Weiß Kirchlengern stiegen die Herforder in die Westfalenliga auf. Hier hat der SCH am Sonntag im ersten Heimspiel der Saison gleich ein Herforder Kreisderby. Aber nicht gegen Kirchlengern, sondern gegen den dritten Herforder Westfalenligisten – den SV Rödinghausen II. Beide Mannschaften sind mit einem 2:2 in die neue Saison gestartet: Rödinghausen im Heimspiel gegen Peckeloh und der SC Herford auswärts in Theesen.

Landesliga Der FC Bad Oeynhausen und der TuS Lohe müssen am 2. Spieltag auswärts ran. Dass beide Mannschaften immer gleichzeitig Heim- oder Auswärtsspiel haben, ist nur bis zum 7. Spieltag so. Am 8. Spieltag trennen sich diese Wege, dann spielt der FCO zu Hause gegen Hövelhof und Lohe in Mastbruch. Das erste Derby ist am Samstag, 24. Oktober. Dann empfängt der FCO die Loher in der Sparkassen-Arena. Am Sonntag spielt der FC Bad Oeynhausen in Avenwedde, wo Miron Tadic Trainer ist, der vor einiger Zeit bei der SV Eidinghausen-Werste unter Vertrag stand. Da lohnt sich für Fußballfans der Kurstadt eher die Fahrt nach Espelkamp. Dort tritt nämlich der TuS Lohe an. Bei den Espelkamper Adlerträgern ist immer was los, und irgendwie kommt der Verein nicht zur Ruhe. Im Jahr 2018 stellte der damalige scheidende Vorsitzende Oliver Vogt (jetzt CDU-Bundestagsabgeordneter des Kreises Minden-Lübbecke) Tim Daseking als neuen Trainer der damaligen Landesligamannschaft vor. Später wurde Daseking zudem Sportlicher Leiter und stieg in der Saison 2020/21 in die Westfalenliga auf. Als mittelfristiges Ziel gab der Verein die Oberliga aus.