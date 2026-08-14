Sport am Wochenende in Bad Oeynhausen und Löhne: VfL braucht gegen Tengern eine Reaktion

Der SV Rödinghausen hat am Samstag ein OWL-Derby vor der Brust. Gegner um 14 Uhr im Häcker-Wiehenstadion ist die U23 des SC Paderborn. Beide Mannschaften sind mit jeweils einem Sieg und einer Niederlage in die neue Saison gestartet. Die Tagesform wird wohl entscheiden. Bei Paderborn spielt mit Maximilian Hippe ein ehemaliger Rödinghausener.
Acht Jahre lang spielte der SC Herford in der Westfalenliga (Saison 2014/15 bis 2021/22), dann wurde das einstige Aushängeschild des Fußballkreises Herford in nur zwei Jahren bis in die Bezirksliga durchgereicht, stieg aber sofort wieder auf. In der vergangenen Saison krönte sich die Mannschaft von Trainer Tim Daseking mit dem Meistertitel der Landesliga-Staffel 1. Gemeinsam mit dem Zweitplatzierten FC Rot-Weiß Kirchlengern stiegen die Herforder in die Westfalenliga auf.
Hier hat der SCH am Sonntag im ersten Heimspiel der Saison gleich ein Herforder Kreisderby. Aber nicht gegen Kirchlengern, sondern gegen den dritten Herforder Westfalenligisten – den SV Rödinghausen II. Beide Mannschaften sind mit einem 2:2 in die neue Saison gestartet: Rödinghausen im Heimspiel gegen Peckeloh und der SC Herford auswärts in Theesen.
Der FC Bad Oeynhausen und der TuS Lohe müssen am 2. Spieltag auswärts ran. Dass beide Mannschaften immer gleichzeitig Heim- oder Auswärtsspiel haben, ist nur bis zum 7. Spieltag so. Am 8. Spieltag trennen sich diese Wege, dann spielt der FCO zu Hause gegen Hövelhof und Lohe in Mastbruch. Das erste Derby ist am Samstag, 24. Oktober. Dann empfängt der FCO die Loher in der Sparkassen-Arena. Am Sonntag spielt der FC Bad Oeynhausen in Avenwedde, wo Miron Tadic Trainer ist, der vor einiger Zeit bei der SV Eidinghausen-Werste unter Vertrag stand.
Da lohnt sich für Fußballfans der Kurstadt eher die Fahrt nach Espelkamp. Dort tritt nämlich der TuS Lohe an. Bei den Espelkamper Adlerträgern ist immer was los, und irgendwie kommt der Verein nicht zur Ruhe. Im Jahr 2018 stellte der damalige scheidende Vorsitzende Oliver Vogt (jetzt CDU-Bundestagsabgeordneter des Kreises Minden-Lübbecke) Tim Daseking als neuen Trainer der damaligen Landesligamannschaft vor. Später wurde Daseking zudem Sportlicher Leiter und stieg in der Saison 2020/21 in die Westfalenliga auf. Als mittelfristiges Ziel gab der Verein die Oberliga aus.
Daraus wurde nichts. Im Oktober 2021 musste Daseking wieder gehen. Der Verein bekam im April 2024 nach einer Betriebsprüfung finanzielle Probleme, und Hauptsponsor Paul Gauselmann übernahm die Forderung des Finanzamtes von geschätzten 300.000 Euro komplett. Im August 2025 stellte Gauselmann dem Verein noch einmal 40.000 Euro zur Verfügung. Trotzdem musste der Verein sparen. Einige Spieler verließen daraufhin die Mannschaft, und es folgte der Abstieg zu dieser Saison in die Landesliga. Inwieweit der jetzige Kader konkurrenzfähig ist, wird sich zeigen. Es könnte auch sein, dass der FC Preußen Espelkamp in die Bezirksliga durchgereicht wird. Am 1. Spieltag gab es bei Aufsteiger TBV Lemgo gleich eine 1:2-Niederlage. Der TuS Lohe trennte sich 2:2-Unentschieden im Mindener Kreisderby von der SVKT.
Im heimischen Fokus steht hier ganz eindeutig das immergrüne Derby zwischen den beiden Ortsnachbarn VfL Mennighüffen und TuS Tengern, obwohl beide Mannschaften unterschiedlichen Fußballkreisen angehören. Mennighüffen gehört zum Kreis Herford, Tengern zum Kreis Lübbecke.
Der VfL legte zum Saisonauftakt einen fürchterlichen Auftritt beim TuS Gehlenbeck hin und verlor mit 1:2. „Was wir in der ersten Halbzeit geboten haben, war an Arroganz nicht zu überbieten. Wir haben jegliche Vorgaben ignoriert – das hatte so nichts mit Bezirksligafußball zu tun“, sprach VfL-Trainer Dennis Schmidt Klartext. Gegen den TuS Tengern, der mit 1:0 gegen Union Minden gewann, möchten wohl nicht nur er, sondern auch die eigenen Zuschauer am Sparkassen-Sportpark eine Reaktion sehen. Stift Quernheims neuer Trainer Maximilian schätzt Tengern stärker als den VfL Mennighüffen ein und tippt auf 3:1 für den TuS (siehe Bezirksliga-Tippspiel).
Der TSV Löhne hat seine Mannschaft am Freitagabend offiziell vom Spielbetrieb der Herforder Kreisliga A abgemeldet. Das bestätigt Staffelleiter Olaf Biermann. Damit gilt der TSV als erster Absteiger. Rot-Weiß Dreyen, der ursprüngliche Gegner der Löhner am Sonntag, hat spielfrei. Über die Gründe der Abmeldung war bis zum Redaktionsschluss zunächst nichts bekannt. TuRa Löhne präsentiert sich den eigenen Fans erstmalig am Obernfeld. Gegner am Sonntag (15.15 Uhr) ist der SC Enger.
Aufsteiger Rot-Weiß Rehme sorgte gleich am 1. Spieltag für Aufsehen, denn die Mannschaft von Trainer Henning Siebers setzte sich bei der SG Gorspen-Vahlsen/Windheim mit 2:1 durch. Die Freude auf das erste Heimspiel im Mindener Fußball-Oberhaus nach so vielen Jahren ist groß. Zu Gast auf dem Sportplatz „Rehmer Insel“ ist der SC Hille, der mit einer 0:4-Niederlage gegen Ezidxan Minden in die Saison gestartet ist.
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