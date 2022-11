Sporfreunde Gerresheim feiern Torfestival gegen Erkrath Kreisliga A Düsseldorf: Die Sportfreunde Gerresheim schlagen den SSV Erkrath mit 7:0.

So., 13.11.2022, 15:00 Uhr

Die Leistung gegen Erkrath lässt hoffen, dass die Gerresheimer bis zur Winterpause noch viele Punkte sammeln. "Das war heute richtig stark. So müssen wir auch am Samstag gegen Wersten auftreten", äußerte Coach Thoidis, der sein Team gegen die Düsseldorfer Vorstädter perfekt eingestellt hatte.

Bei strahlendem Sonnenschein stellten der einmal mehr herausragende Jannik Behrens (3.) und Pascal Thomassen (7.) bereits in der Anfangsphase die Weichen auf Sieg. Mouhcine Channouf (21.) und erneut Behrens mit seinen Saisontrefferm elf und zwölf (35./43.) schraubten das Ergebnis vor der Pause in die Höhe. Auch nach der Pause bestimmten die Gastgeber das Geschehen, ließen aber zahlreiche Hochkaräter ungenutzt. Aber mit viel Glück verhinderte das Team des früheren Gerresheimer Trainers Daniel Hummel weitere Gegentreffer. Erst kurz vor Ende sorgten dann der überragende Behrens (87.) und Torjäger Timo Braun (89.) mit seinem 17. Saisontreffer für den Endstand. Da der Sportfreunde-Goalgetter wegen einer Grippe eine Woche nicht trainieren konnte, hatte Thoidis zunächst auf seinen treffsichersten Spieler verzichten, ihn für die Schlussphase dann aber noch eingewechselt. Mit nun 50 Toren stellen die Sportfreunde nach 16 Spieltagen in der Kreisliga A Düsseldorf die viertbeste Offensive, worauf der Tabellensechste aufbauen kann.