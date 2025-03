Spontanheilung oder Fehldiagnose? Die ungewöhnliche Genesung eines Amateurfußballers

Es lief die 84. Minute in der Partie des SV Rott bei Eintracht Verlautenheide. Gästeakteur Philipp Blumenthal lieferte sich mit Stürmer Lucas Marso einen Zweikampf um den Ball. Wenige Zeigerumdrehungen zuvor hatte der Innenverteidiger noch den 2:4-Anschlusstreffer bei seinem Ex-Club erzielt. Doch nun landete er nach seinem Klärungsversuch unglücklich auf dem Kunstrasen. Das rechte Bein knickte erst nach innen, dann nach außen weg. „Man hat bei der Bewegung direkt gespürt, dass es nicht nur eine einfache Bänderverletzung sein kann. Es hat laut geknackt, was meistens noch ein weiteres Indiz dafür ist, dass da irgendwas kaputtgegangen ist“, unterstreicht der ambitionierte Amateurfußballer des Landesligisten aus der Voreifel.

„Ich wollte aber auf Nummer sicher gehen und bin danach bei einem angesehenen Facharzt für Orthopädie vorstellig geworden. Er hat sich die MRT-Bilder ebenfalls noch einmal genau angeschaut und einige Bewegungstests durchgeführt. Auch er hat den Kreuzbandriss bestätigt und zu einer Operation geraten“, erinnert sich Blumenthal, der daraufhin einen weiteren Orthopäden in einer Spezialklinik in Köln aufsuchte. Die Diagnose wurde vom Experten bestätigt, eine OP schien zu diesem Zeitpunkt unausweichlich.

Blumenthal musste sofort ausgewechselt werden. Zu diesem Zeitpunkt deutete vieles darauf hin, dass die Saison 2024/25 für die Rotter Stammkraft bereits im September vorzeitig enden würde. Der Fußball kann halt manchmal grausam sein. Eine Sekunde der Unachtsamkeit, eine unglückliche Bewegung – und schon steht man vor dem, was jeder Sportler fürchtet: einer schweren Verletzung. Einen Tag später brachte eine sogenannte Magnetresonanztomographie (MRT) in einer renommierten Aachener Radiologie dann die traurige Gewissheit: Das vordere Kreuzband im Knie war gerissen. Daran gab es nach genauerer Betrachtung der Aufnahmen keinen Zweifel.

Doch die Schwellung im Knie ging schneller zurück als erwartet. „Etwa drei oder vier Wochen später war ich schon wieder sehr bewegungsfähig. Vor allem die lineare Bewegung, also nach vorne gehen und nach vorne laufen, funktionierte schon wieder sehr gut. Natürlich war es anfangs schon schmerzhaft, da ja auch der Meniskus leicht eingerissen war“, betont Blumenthal, dessen „Grundskepsis“ gegenüber einer OP von Tag zu Tag weiterwuchs. „Weil ich einfach viel zu bewegungsfähig war, obwohl ich bei vielen Bewegungsabläufen schon Schmerzen hatte.“ Als eine Art Schlüsselfigur entpuppte sich dann sein Physiotherapeut Jerome Römer. Ebenfalls ein Fußballer, und ebenfalls ein ehemaliger Kreuzbandpatient.

„Große Skepsis“ ausgelöst

„In Deutschland wird eine Operation nach solch einer Diagnose in der Regel forciert. Dabei kann man zu so einem frühen Zeitpunkt nicht genau sagen, was eigentlich alles im Knie kaputt gegangen ist, weil noch extrem viel Flüssigkeit drin ist. Jerome hat mir damals erklärt, dass man bei einer Untersuchung, so kurzfristig nach dem Unfall, durch die Schwellung im Knie durchaus Schwierigkeiten haben kann, die Bildgebung des MRTs hundertprozentig richtig zu deuten. Das hat große Skepsis bei mir ausgelöst. Daraufhin habe ich mich dazu entschieden, eine alternative Behandlung durchzuführen“, sagt der gelernte Immobilien-Fonds-Manager, der sein Fernstudium gerade mit dem Bachelor of Arts Real Estate abschließt und im Sommer den gleichnamigen Master beginnen wird.

Gemeinsam mit seinem Physiotherapeuten entwickelte der 27-Jährige einen detaillierten Trainingsplan. Das Ziel: Die Muskulatur rund um das verletzte Kreuzband stärken. „Ich muss ganz offen zugeben, dass ich anfangs ein bisschen blauäugig war, weil ich weitere mögliche Verletzungen in Kauf genommen habe. Das Gefühl des eigenen Körpers war aber einfach viel zu gut, sodass ich mich nicht unters Messer legen wollte“, unterstreicht Blumenthal, der Anfang Dezember sogar sein Comeback auf dem Platz feierte.

Im Spiel der zweiten Mannschaft gegen den FC Roetgen II wurde er kurz vor Schluss eingewechselt. Und eine Woche später durfte der Verteidiger in der Kreisliga-B-Partie beim SC Lichtenbusch sogar von Beginn an auflaufen. „Es hat alles gehalten. Das bestärkt einen dann natürlich, diesen Weg weiterzugehen“, ergänzt der ambitionierte Sportler, der das vergangene Jahr mit der Teilnahme am Aachener Silvesterlauf abschloss. „Ich bin in meiner Altersklasse sogar unter den ersten zehn gelandet.“

Am 24. Januar dieses Jahres folgte dann auf Eigeninitiative eine weitere MRT-Untersuchung, erneut in besagter Aachener Radiologie. „Im Vergleich zur Voruntersuchung vom 30.9.2014 lässt sich in der heutigen Untersuchung kein Substanzdefekt des ödematös aufgetriebenen vorderen Kreuzbandes nachweisen“, lautete der neue Befund. Blumenthal machte sich mit den Bildern unter dem Arm auf den Weg zum Orthopäden. Der Experte bestätigte die Feststellung, das Kreuzband war wieder deutlich zu erkennen.

„Man fühlt sich schon ein bisschen alleingelassen, weil man natürlich nicht weiß, ob es wirklich jemals ganz weg oder damals einfach alles so geschwollen und kaputt drumherum war, sodass man es nicht genau erkennen konnte. Es gibt durchaus Patienten, bei denen Fetzen hängenbleiben, die eine Neubildung anregen“, erläutert der 27-Jährige, der sich aktuell mit seinen Teamkollegen der Ersten auf die Anfang März beginnende Rückrunde der Landesliga vorbereitet.

Deutliche Leistungssteigerung

„Zum jetzigen Zeitpunkt geht es mir super. Man merkt natürlich, dass das Knie noch nicht zu 100 Prozent in Ordnung ist, weil der Innenmeniskus noch leicht verletzt ist. Mit konservativer Physiotherapie bekommt man das aber super in den Griff. Darüber hinaus laufen die schnellen und intensiven Richtungswechsel noch nicht wie vorher ab. Seitdem ich aber weiß, dass das Kreuzband nicht gerissen ist, ist es zu einer deutlichen Leistungssteigerung gekommen“, sagt der Abwehrspezialist, der sich dabei immer wieder eine Frage stellt: „Was wäre passiert, wenn ich im OP-Saal gelegen hätte und das Knie aufgemacht worden wäre?“

Ein Comeback zur Rückrunde in der Landesliga wäre in diesem Fall zumindest sehr unwahrscheinlich gewesen. Und auch sein Arbeitgeber hätte wohl längere Zeit auf ihn verzichten müssen. „Vom Gefühl her würde ich sagen, dass mein Kreuzband gerissen war, es möglicherweise zu einer Spontanheilung gekommen ist. Dazu gibt es auch entsprechende Studien. Ich bin einfach nur froh, dass mein Physiotherapeut mich so gut unterstützt hat. Ich hoffe, dass ich einigen Fußballern, die eine ähnliche Diagnose erhalten, mit meiner Geschichte ein wenig helfen kann“, betont der im Aachener Stadtteil Brand beheimatete Blumenthal, der die Ziele für die Restserie so formuliert: „Ich bin zu 100 Prozent davon überzeugt, dass wir am Ende nicht auf einem Abstiegsplatz stehen werden. Ein einstelliger Tabellenplatz sollte es mindestens werden, sogar Rang sechs ist nicht unrealistisch.“

Für den 13. April ist jedenfalls das Rückspiel gegen Verlautenheide angesetzt. Möglicherweise liefert sich der Innenverteidiger dann in der Schlussphase wieder einen Zweikampf mit Lucas Marso, klärt dann aber den Ball und landet sicher auf dem Kunstrasen. Es wäre unabhängig vom Ergebnis der krönende Abschluss einer unglaublichen Geschichte…

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de