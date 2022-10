Sponsoring vom DAS FUTTERHAUS in Straubing: SV Motzing darf jubeln DAS FUTTERHAUS Straubing unterstützt einen Verein in Niederbayern mit einem individualisierten Trikotsatz von Stanno

„Wir von DAS FUTTERHAUS in Straubing sind froh, den regionalen Amateurfussball unterstützen zu können. Uns ist nicht nur die Gesundheit unserer Tiere wichtig, sondern auch die Gesundheit der „Frauchen und Herrchen“ die dahinter stehen. Sport verbindet und ich denke mit dem SV Motzing haben wir einen super Verein gefunden, der unsere Marke DAS FUTTERHAUS im Raum Straubing perfekt vertritt. Vielen Dank auch an FuPa für die klasse Umsetzung der Aktion", so Philip Schwetz, Franchisenehmer DAS FUTTERHAUS. Was umfasst das Sponsoring?







DAS FUTTERHAUS in Straubing:

"Tiere sind unser Mittelpunkt!" DAS FUTTERHAUS in Straubing hat es sich zur Aufgabe gemacht, Heimtierfreunde in Straubing und Umgebung mit kompetenter Beratung und großer Auswahl durch den Alltag mit ihren tierischen Mitbewohnern zu begleiten. Ob Hunde- oder Katzenfutter in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen & Preisklassen, ob Kauknochen oder Hundekekse, Spielzeuge, Leinen, Näpfe, Transportboxen oder Kratzbäume: Alles was Sie an Tierbedarf & Tierzubehör für das Wohlbefinden Ihrer Lieblinge benötigen, finden Sie im Sortiment von DAS FUTTERHAUS - Straubing. Mehr Informationen finden Sie auf der Homepage.



Hier findet ihr DAS FUTTERHAUS:



Ittlinger Str. 224 (direkt neben Kaufland)

94315 Straubing

Öffnungszeiten: Mo–Sa: 9.00 bis 20.00 Uhr





DAS FUTTERHAUS in Straubing und FuPa gratulieren sehr herzlich zum neuem Trikotsatz und wünschen viele Erfolge in den neuen Shirts.