❗️ Sponsorenvorstellung Firma KreditKraitsch❗️

Gerade jetzt, in Zeiten steigender Mieten, fragen sich viele: Wie komme ich raus aus der Miete – und rein in die eigenen vier Wände? Die Antwort: Mit der richtigen Finanzierung – auch mit wenig oder gar keinem Eigenkapital.

Jeder verdient die Chance auf Eigentum

Ob Angestellter, Arbeiter, Beamter oder Beschäftigter im öffentlichen Dienst – ich zeige dir, wie du deinen Traum vom Eigenheim verwirklichst. Und zwar mit:

✅ Finanzierungslösungen auch ohne Eigenkapital

✅ Zugang zu über 400 Banken

✅ Persönlicher Begleitung – vom ersten Gespräch bis zum Einzug

✅ Verständlicher Beratung ohne Fachchinesisch

Denn: Mein Ziel ist es, dich zum Eigentümer zu machen.

Warum ich das tue?

Ich bin Vladislav Kraitsch, seit über 13 Jahren in der Finanzbranche tätig – mit Leidenschaft, Fachwissen und dem festen Willen, echten Mehrwert zu schaffen.

Meine Ausbildung an der Frankfurt School of Finance & Management, mein Abschluss als Bankkaufmann und mein Bachelor in Finanzdienstleistung mit Schwerpunkt Marketing und Vertriebbilden das Fundament.

Aber was mich antreibt, ist etwas anderes: Die Freude, Menschen bei einem der wichtigsten Schritte ihres Lebens zu begleiten.

Schau mal auf meinen Banner am Platz!

Vielleicht ist dir mein Banner am Spielfeldrand schon aufgefallen? Die Botschaft ist klar:

Raus aus der Miete – Rein ins Eigenheim!

Finanzierung mit wenig oder ohne Eigenkapital.

Wenn du also gerade überlegst, den Schritt in Richtung Eigentum zu gehen – sprich mich an.

Du findest mich regelmäßig bei Heimspielen am Platz – oder du kontaktierst mich direkt.

Wofür ich stehe:

🟢 Ehrlichkeit

🟢 Vertrauen

🟢 Sicherheit

🟢 Empathie

🟢 Fairness

🟢 Dankbarkeit

🟢 Hilfsbereitschaft

🟢 Realitätssinn

🟢 Kreativität

Starte jetzt – und werde Eigentümer deiner ersten Immobilie!

📞07131 888700

📱 0176 80790274

📧 vladislav.kraitsch@postbank.de

Lass uns sprechen – persönlich, ehrlich, ohne Druck.

Ich freue mich auf dich – Dein Vladislav Kraitsch