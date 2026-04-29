Sponsorenrückzug & Zukunftsfrage: Schweinfurt äußert sich ausführlich

Kurzer Rückblick: Fast auf den Tag genau vor einem Jahr, am 2. Mai 2025 kannte die Euphorie in Schweinfurt keine Grenzen. Ekstatisch wurde nach dem 2:1-Heimsieg gegen den Erzrivalen Würzburger Kickers der Meistertitel in der Regionalliga Bayern und der Aufstieg in die 3. Liga gefeiert. Zwölf Monate später ist von Partystimmung nichts mehr übrig. Aufstiegstrainer Victor Kleinhenz? Weg! Hauptsponsor und Boss Markus Wolf? Weg. Wie geht`s nun nach dem Abstieg weiter? Lange hat der Verein zu drängenden Fragen geschwiegen, nun hat sich der FC 05 ausführlich geäußert.
Quo vadis Schweinfurt 05? Die Vereinsführung hat in einer Pressemitteilung Stellung bezogen zu drängenden Themen. FuPa hat für euch die wichtigsten Passagen herausgefiltert:
Die Schweinfurter schreiben zum sofortigen Rückzug von Sponsor und Fußballchef Markus Wolf:
"Der Vorstand bedauert den Rückzug sehr, zumal dieser zu einem unerwarteten Zeitpunkt erfolgt ist. Gleichzeitig stellt der Verein klar, dass man die zuletzt öffentlich geäußerten Vorwürfe und teilweise versuchten Diffamierungen gegenüber Markus Wolf in keiner Weise unterstützt. Aus Sicht des Vereins war die gemeinsame Zeit von großem Vertrauen und enormem Einsatz gekennzeichnet. Trotz der aktuellen Situation richten wir den Blick nach vorne – und das auf einer stabilen Grundlage. Die Basis, auf der der 1. FC Schweinfurt 05 die nächsten Schritte angeht, ist wirtschaftlich und strukturell deutlich stärker als noch vor einigen Jahren."
Was den Fans natürlich unter den Nägeln brennt: Wie geht`s sportlich nach dem Abstieg weiter?
"Bei der Ausrichtung im sportlichen Bereich ist man sich auf Seiten des Vorstands einig, dass der Verein keine wirtschaftlichen Risiken eingehen wird. Innerhalb dieses klar definierten finanziellen Rahmens soll die sportliche Zukunft in der Regionalliga Bayern weiterhin mit einem hohen Maß an Professionalität, Struktur und sportlichem Anspruch gestaltet werden. Nach einer intensiven und in vielen Bereichen lehrreichen Saison wird die kommende Spielzeit dabei zunächst im Zeichen der Konsolidierung stehen. Stabilität, wirtschaftliche Vernunft und ein solides Fundament haben dabei oberste Priorität. Ziel ist es, die in den vergangenen Jahren geschaffene Basis zu sichern und daraus mittelfristig wieder neue sportliche Perspektiven zu entwickeln."
Die Tendenz sei positiv, in der ersten Mannschaft sollen künftig noch mehr Spieler aus dem eigenen Nachwuchs auflaufen:
"Die ersten Gespräche mit wichtigen Partnern und Sponsoren stimmen dabei sehr positiv. Sie zeigen deutlich, dass der Verein weiterhin auf große Unterstützung bauen kann. Ein weiterer Schwerpunkt wird darauf liegen, die Verbindung zwischen Verein und Spielbetriebs-GmbH wieder stärker zu verzahnen und insbesondere der Nachwuchsarbeit eine noch größere Rolle einzuräumen. Die nachhaltige Entwicklung eigener Talente soll künftig wieder stärker Teil der sportlichen Gesamtstrategie sein."
In Sachen Trainer und Kader für die neue Saison wollen die Schnüdel in Kürze erste Entscheidungen bekanntgeben:
"In den kommenden Tagen werden nun zentrale sportliche Personalentscheidungen vorbereitet. Dazu gehören sowohl die Verantwortung für den sportlichen Bereich als auch die Besetzung der Trainerposition der ersten Mannschaft. Parallel werden Gespräche mit Spielern geführt, die den eingeschlagenen Weg in der kommenden Saison mitgehen möchten."