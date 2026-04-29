Sponsorenrückzug & Zukunftsfrage: Schweinfurt äußert sich ausführlich Der FC 05 nimmt Stellung zu drängenden Fragen von PM / Mathias Willmerdinger · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Wie geht`s in Schweinfurt weiter? – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Kurzer Rückblick: Fast auf den Tag genau vor einem Jahr, am 2. Mai 2025 kannte die Euphorie in Schweinfurt keine Grenzen. Ekstatisch wurde nach dem 2:1-Heimsieg gegen den Erzrivalen Würzburger Kickers der Meistertitel in der Regionalliga Bayern und der Aufstieg in die 3. Liga gefeiert. Zwölf Monate später ist von Partystimmung nichts mehr übrig. Aufstiegstrainer Victor Kleinhenz? Weg! Hauptsponsor und Boss Markus Wolf? Weg. Wie geht`s nun nach dem Abstieg weiter? Lange hat der Verein zu drängenden Fragen geschwiegen, nun hat sich der FC 05 ausführlich geäußert.

Quo vadis Schweinfurt 05? Die Vereinsführung hat in einer Pressemitteilung Stellung bezogen zu drängenden Themen. FuPa hat für euch die wichtigsten Passagen herausgefiltert: Die Schweinfurter schreiben zum sofortigen Rückzug von Sponsor und Fußballchef Markus Wolf:

"Der Vorstand bedauert den Rückzug sehr, zumal dieser zu einem unerwarteten Zeitpunkt erfolgt ist. Gleichzeitig stellt der Verein klar, dass man die zuletzt öffentlich geäußerten Vorwürfe und teilweise versuchten Diffamierungen gegenüber Markus Wolf in keiner Weise unterstützt. Aus Sicht des Vereins war die gemeinsame Zeit von großem Vertrauen und enormem Einsatz gekennzeichnet. Trotz der aktuellen Situation richten wir den Blick nach vorne – und das auf einer stabilen Grundlage. Die Basis, auf der der 1. FC Schweinfurt 05 die nächsten Schritte angeht, ist wirtschaftlich und strukturell deutlich stärker als noch vor einigen Jahren." Was den Fans natürlich unter den Nägeln brennt: Wie geht`s sportlich nach dem Abstieg weiter?