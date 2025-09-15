Sponsor des SC Blau-Weiß Papenburg III

Gemeinsam stellte man sich zum Mannschaftsfoto auf, die frischen Shirts saßen, das Lächeln ebenso. Als kleines Dankeschön für die Unterstützung überreichten die Spieler anschließend einen Präsentkorb. Ein gelungener Moment, der zeigt: Auf und neben dem Platz läuft es im Teamgeist am besten.

Am vergangenen Freitag war im Sportpark Papenburg schon vor dem Anpfiff Bewegung drin. Die dritte Mannschaft des SC Blau-Weiß Papenburg traf sich dort mit Philipp Cordes von der VGH Vertretung Niemann & Cordes, die dem Team einen Satz neuer Aufwärmshirts gestiftet hatte.

114 Tage ohne Sieg, falls ich mich nicht verrechnet hat. Eine Zeitspanne, die sich für Fußballer schon mal wie mehrere Ewigkeiten anfühlen kann. Doch an diesem Sonntag platzte der Knoten: Der SV Bad Bentheim gewann auswärts beim VfL Emslage mit 3:2.

Dabei war es ein Spiel, das perfekt in die jüngste Leidensgeschichte gepasst hätte. Zunächst brachte Kepplin die Gäste nach 36 Minuten in Führung, ehe kurz vor der Pause und direkt danach Timo Lüken für Emslage zweimal zuschlug. Plötzlich stand es 2:1 und alles sah nach einem typischen Bentheimer Sonntag aus.

Aber diesmal lief das Drehbuch anders. Nur fünf Minuten nach dem Rückstand glich erneut Kepplin aus (55.). Und als sich beide Teams schon mit einem Punkt abzufinden schienen, kam die Nachspielzeit: Kues traf zum 3:2 (90.+2). Während Emslage noch mit einer Gelb-Roten Karte haderte, jubelten die Bentheimer ausgelassen.

Der Sieg hat Folgen in der Tabelle: Der SV Bad Bentheim übergibt die rote Laterne an den SV Veldhausen 07 und hat die Nichtabstiegsränge wieder zum Greifen nah.

So stand am Ende nicht Frust, sondern Erleichterung. Bentheim darf endlich wieder jubeln, und der erste Dreier seit Mai ist eingefahren. Keine große Geste, kein Spektakel, einfach nur drei Punkte, die sich fast schon wie ein kleiner Befreiungsschlag anfühlen.

Und auf dieses Jubelfoto hat die ganze Bezirksliga-Familie gewartet, wir alle haben bei Eurer Negativserie mitgelitten.