Spitzner wird zum Held!, Ü35 zum vierten Mal in Folge Pokalsieger

SV Stahl Ü35 – Weimar Ü35 | 5:4 n. E. (2:2, 1:1)

Was für ein Finale! Was für ein Drama! Und was für ein Torwart! In einem nervenaufreibenden Endspiel um den Kreispokal der Ü35 setzte sich der SV Stahl zum vierten Mal in Folge durch – und das erneut mit ganz großer Moral und einem echten Helden zwischen den Pfosten: Christian Spitzner. Von Beginn an zeigte der SV Stahl, dass sie auch dieses Jahr wieder den Pokal holen wollten. In der ersten Halbzeit dominierten sie das Geschehen, hatten mehr Ballbesitz und auch die besseren Torchancen. Gleich in der 5. Minute wurde es hitzig: Nach einem wuchtigen Kopfball von Hohmuth jubelte Stahl bereits – doch der Linienrichter, der zunächst auf Tor entschied, korrigierte sich und gab schließlich Abstoß. Eine Entscheidung, die für Diskussionen sorgte! Wie aus dem Nichts dann die Führung für Weimar: In der 22. Minute segelte ein Freistoß in den Strafraum – und plötzlich zappelte der Ball im Netz. 0:1 für Weimar, ohne bis dahin eine echte Torchance gehabt zu haben. Doch unser SV Stahl ließ sich nicht beeindrucken. Nur acht Minuten später war Jens Wolter zur Stelle und verwandelte einen Abpraller zum verdienten Ausgleich (30.). Mit dem 1:1 ging es in die Pause. Die zweite Halbzeit blieb ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten. In der 64. Minute ging Weimar erneut in Führung – nach einer Ecke stimmte die Zuordnung nicht und der Ball landete zum 2:1 im Netz. Doch auch diesmal fand der SV Stahl eine Antwort: Nur fünf Minuten später wurde Müsa im Strafraum gefoult, den fälligen Elfmeter verwandelte Hohmuth eiskalt zum 2:2 (69.). In der regulären Spielzeit passierte anschließend wenig Zwingendes – die Entscheidung musste in der Verlängerung oder gar im Elfmeterschießen fallen. Und so kam es auch. Die Verlängerung blieb torlos, die Spannung kaum auszuhalten.