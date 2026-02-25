Spitzname „Pony“ „Drei Fragen an ...“: Ole Klintworth von Michael Brunsch · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Heute in unserer Rubrik „Drei Fragen an ... “: Ole Klintworth. – Foto: Celine Reis

Der 29-jährige Ole Klintworth spielt mit der Spielvereinigung Ahlerstedt/Ottendorf IV in der 1. Kreisklasse. Wie er von seinen Mannschaftskollegen zum Spitznamen „Pony“ kommt, ist ein wenig von seinen folgenden Antworten abzuleiten.

Du spielst mit Ahlerstedt/Ottendorf IV in der 1. Kreisklasse. Hast du Ambitionen, innerhalb des Vereins noch mal aufzusteigen? Fußball bringt mir schon richtig Spaß. Es ist ein Spitzen-Ausgleich zu meinem Beruf, da ich mit meinen Eltern einen Pferdezuchtbetrieb führe und selber im Springsattel sehr aktiv reite.

Höher spielen möchte jeder gerne, dafür müsste Fußball bei mir an erster Stelle stehen. Das ist aber leider nicht so.

Was zeichnet deine Mannschaft aus? Würdest du auch mal den Verein wechseln wollen? Auf keinen Fall würde ich wechseln. Der Zusammenhalt und die Motivation, etwas zu erreichen, sind in der Mannschaft und im ganzen Verein wirklich phänomenal.