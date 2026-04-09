Spitzer führt weiter – Haunschildt erzielt sieben Tore in einem Spiel

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Frauen-A-Klassen in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Mit 29 Saisontoren führt Kristina Spitzer die Torjägerliste der A-Klassen weiter souverän an. Im Pflichtspieljahr 2026 konnte Spitzer für die SG FC Penzing/FC Hofstetten zwar noch nicht treffen, sie kam aber auch nur einmal zum Einsatz. Die Konkurrenz befindet sich in weiter Ferne.
Erste Verfolgerin ist Melanie Haunschildt. Mit sieben Toren beim 12:1-Erfolg des TSV Poing gegen den FC Hertha München setzte sie ein starkes Ausrufezeichen an die Konkurrenz. Schafft Haunschildt es, an das vergangene Spiel anzuknüpfen, ist im Kampf um die 15 Kästen Erdinger alles möglich.
Rang drei in der Torjägerliste der A-Klassen belegt Magdalena Doberenz. Für den TSV Herrsching/TSV Perchting kommt sie auf 14 Saisontore. Die Führende liegt damit zwar in der Ferne, dennoch kann schafft es auch Doberenz auf das Podium.
1. Kristina Spitzer, SG FC Penzing/FC Hofstetten, A-Klasse 3: 29 Tore
2. Melanie Hauschildt, TSV Poing, A-Klasse 1: 19 Tore
3. Magdalena Doberenz, TSV Herrsching/TSV Perchting, A-Klasse 3: 14
4. Benita Carlet, TSV Turnerbund München II, A-Klasse 2: 13 Tore
4. Jennifer Pfleiderer, TSV Poing, A-Klasse 1: 13 Tore
6. Nelia Canli, TSV Dachau 1865, A-Klasse 1: 12 Tore
6. Melanie Tremml, SG SV Müsning/TSV Königsdorf, A-Klasse 3: 12 Tore
8. Teresa Schwarz, TSV Poing, A-Klasse 1: 11 Tore
8. Louisa Werle, DJK Würmtal Planegg, A-Klasse 1: 11 Tore
8. Nadja Fischer, SV Fuchstal, A-Klasse 3: 11 Tore
und zwei weitere Spielerinen mit elf Toren.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
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