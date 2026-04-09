Spitzer führt weiter – Haunschildt erzielt sieben Tore in einem Spiel

Kristina Spitzer (mi.) hat weiter einen großen Vorsprung an der Spitze der Torjägerliste. – Foto: FuPa

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Frauen-A-Klassen in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Mit 29 Saisontoren führt Kristina Spitzer die Torjägerliste der A-Klassen weiter souverän an. Im Pflichtspieljahr 2026 konnte Spitzer für die SG FC Penzing/FC Hofstetten zwar noch nicht treffen, sie kam aber auch nur einmal zum Einsatz. Die Konkurrenz befindet sich in weiter Ferne.

Erste Verfolgerin ist Melanie Haunschildt. Mit sieben Toren beim 12:1-Erfolg des TSV Poing gegen den FC Hertha München setzte sie ein starkes Ausrufezeichen an die Konkurrenz. Schafft Haunschildt es, an das vergangene Spiel anzuknüpfen, ist im Kampf um die 15 Kästen Erdinger alles möglich.