Spitzer einfach spitze! 27 Tore für die Top-Scorerin

Kristina Spitzer bleibt spitze! Auch im Mai blieb die Torjägerin des FC Penzing unangefochten an der Spitze. Insgesamt 27 Tore gelangen der 25-Jährigen in dieser A-Klassen-Saison. Die 15 Kästen Erdinger wandern nach Penzing! Prost!

Dahinter steht Melanie Tremml von der SG SV Münsing/TSV Königsdorf. Mit ihren 22 Treffern war sie in vielen Situation lebenswichtig für den Erfolg der SG. Es wird interessant zu sehen sein, ob sie diese Quote auch in der nächsten Saison beibehält.