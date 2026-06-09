Spitzer einfach spitze! 27 Tore für die Top-Scorerin

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Frauen-A-Klassen in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Kristina Spitzer bleibt spitze! Auch im Mai blieb die Torjägerin des FC Penzing unangefochten an der Spitze. Insgesamt 27 Tore gelangen der 25-Jährigen in dieser A-Klassen-Saison. Die 15 Kästen Erdinger wandern nach Penzing! Prost!
Dahinter steht Melanie Tremml von der SG SV Münsing/TSV Königsdorf. Mit ihren 22 Treffern war sie in vielen Situation lebenswichtig für den Erfolg der SG. Es wird interessant zu sehen sein, ob sie diese Quote auch in der nächsten Saison beibehält.
Carolina Perner landet auf Platz drei. 19 Tore für den SG TSV München Ost/MSV Bajuwaren II, Respekt!
1. Kristina Spitzer, SG FC Penzing/FC Hofstetten, A-Klasse 3: 27 Tore
2. Melanie Tremml, SG SV Münsing/TSV Königsdorf, A-Klasse 3: 22 Tore
3. Carolin Perner, SG TSV München Ost/MSV Bajuwaren II, A-Klasse 2: 19 Tore
4. Luise Eckereder, Team München, A-Klasse 1: 16 Tore
5. Lisa-Marie Miggisch, SG SV Müsning/TSV Königsdorf, A-Klasse 3: 15 Tore
6. Jennifer Pfleiderer, TSV Poing, A-Klasse 1: 14 Tore
6. Emily Simpson, SV WB Allianz München, A-Klasse 1: 14 Tore
6. Katharina Stahuber, SV Bruckmühl/SC Höhenrain, A-Klasse 4: 14 Tore
9. Tamara Schmid, SV Fuchstal, A-Klasse 3: 13 Tore
10. Teresa Schwarz, TSV Poing, A-Klasse 1: zwölf Tore
und zwei weitere Spielerinnen mit jeweils zwölf Toren.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
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