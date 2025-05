Spitzentrio zieht einsam davon

Während die Aufstiegskandidaten mit Nachdruck ihre Ambitionen untermauern wollen, geht es für viele Teams am 25. Spieltag der Kreisliga Holzminden nur noch darum, mit einem guten Gefühl in die Sommerpause zu gehen.

MTV Bevern – SV 06 Holzminden

Der Tabellenzweite aus Holzminden ist beim Zehntplatzierten klarer Favorit, darf sich jedoch keinen Ausrutscher erlauben. Das 3:2 gegen Stadtoldendorf zeigte erneut die offensive Durchschlagskraft des Teams. Bevern konnte zuletzt gegen Lenne nicht mithalten und kassierte vier Gegentore. Holzminden Trainer Sören Eilers äußerte sich wie folgt: "Wenn wir ein Saisonfinale um den Titel haben wollen, dann müssen wir in Bevern gewinnen. Das ist auch unser Ziel, wohlwissend, dass Bevern sich in diesem Derby zerreißen wird. Neben Leidenschaft und Willen müssen wir aber von der ersten Minute an unser Spiel durchbringen, nicht erst nach der Pause wie in den letzten Partien. Wir freuen uns auf das Derby und hoffen auf eine stattliche Kulisse an Zuschauern."