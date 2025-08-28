Spitzentrio will weiße Weste wahren – Kellerduell in Helmstedt

– Foto: Nicole Seidl

Am 4. Spieltag der Oberliga Niedersachsen stehen mehrere Standortbestimmungen an – Für Wendezelle, Hondelage und Acosta II geht es um die Spitze, für Lafferde und Helmstedt um die ersten Punkte

Acht Partien stehen am vierten Spieltag der Oberliga Niedersachsen auf dem Programm – mit klaren Konstellationen: An der Spitze kämpfen gleich drei Teams um den perfekten Start, während Lafferde und Helmstedt bereits jetzt gegen den freien Fall spielen. Auch im oberen Mittelfeld kommt es zu spannenden direkten Duellen. Freitag, 19:30 Uhr – Lehndorfer TSV (1./9 Punkte) – SV Teutonia Gr. Lafferde (15./0 Punkte)

Lehndorf ist mit drei Siegen und einem Torverhältnis von 14:2 souverän gestartet. Beim 3:1 in Vechelde unterstrich der Tabellenführer erneut seine Reife und Effizienz. Lafferde wartet dagegen weiter auf den ersten Treffer und steckt tief im Tabellenkeller. Alles spricht für einen Heimsieg, zumal der Auftritt gegen Hondelage zuletzt wenig Mut machte.

Sonntag, 14:00 Uhr – FC Wenden (10./3 Punkte) – FC Heeseberg (5./6 Punkte)

Wenden verlor in Schwicheldt spät mit 1:2, präsentierte sich aber insgesamt stabil. Heeseberg hatte beim 1:4 gegen Peine große Mühe, insbesondere defensiv. Beide Teams wollen zurück in die Spur, wobei Heeseberg auf die eigene Offensivstärke vertraut. Ein enges Spiel im Mittelfeld der Tabelle.

Sonntag, 14:00 Uhr – MTV Hondelage 1909 (3./9 Punkte) – TSV Germania Lamme (9./3 Punkte)

Hondelage feierte zuletzt ein knappes 1:0 in Lafferde, bleibt damit weiter ohne Punktverlust. Die Mannschaft von Rafael Schindzielorz überzeugte durch geduldiges Aufbauspiel, klare Spielstruktur und effektives Positionsspiel. „Wir sind sehr stabil, aber gegen Lamme brauchen wir erneut 100 Prozent Konzentration“, betont der Trainer. Lamme verlor unglücklich gegen Acosta II – der Favorit ist dennoch klar benannt.

Sonntag, 14:00 Uhr – VfL Leiferde (14./1 Punkt) – SV Arminia Vechelde (11./3 Punkte)

Leiferde wartet weiterhin auf das erste eigene Tor in dieser Saison, zuletzt setzte es ein 0:4 gegen Rautheim. Auch Vechelde musste beim 1:3 gegen Lehndorf eine weitere Niederlage hinnehmen. Beide Mannschaften kämpfen um Anschluss ans Mittelfeld. Vieles dürfte über die Defensivarbeit entschieden werden.

Sonntag, 14:00 Uhr – SV Lauingen-Bornum (8./4 Punkte) – FC SF Rautheim (12./3 Punkte)

Lauingen-Bornum zeigte beim 4:3 in Wipshausen große Moral und drehte ein 0:3 in der Schlussphase. Rautheim feierte gegen Leiferde den ersten Saisonsieg und überzeugte mit einem deutlichen 4:0. Offensiv waren beide Teams zuletzt in guter Form. Ein Duell zweier Mannschaften mit Rückenwind.

Sonntag, 15:00 Uhr – FC Helmstedt (16./0 Punkte) – TSV Wipshausen (13./1 Punkt)

Helmstedt steht nach drei Spieltagen mit 1:21 Toren und null Punkten am Tabellenende. Die 0:12-Pleite in Wendezelle war ein sportlicher Offenbarungseid. Auch Wipshausen enttäuschte beim 3:4 gegen Lauingen-Bornum, nachdem man bereits 3:0 geführt hatte. Im Kellerduell zählt für beide nur ein Sieg.

Sonntag, 15:00 Uhr – VfB Peine (7./6 Punkte) – TSV Wendezelle (4./7 Punkte)

Peine zeigte beim 4:1 in Heeseberg eine abgeklärte Leistung, vor allem Murat Aslan war kaum zu stoppen. Wendezelle demontierte Helmstedt mit 12:0 und stellte dabei seine Offensivkraft eindrucksvoll unter Beweis. Mit bereits 20 erzielten Toren stellt Wendezelle den besten Angriff der Liga. Das Topspiel des Spieltags verspricht ein Offensivduell auf hohem Niveau.

