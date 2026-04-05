Spitzentrio vor heiklen Aufgaben - Kellerkracher in Hutthurm

Der SV Hutthurm um Leitwolf Fabian Semsch steht gegen den FC Obernzell-Erlau bereits gehörig unter Druck – Foto: Karl-Heinz Hönl

Strauchelt einer der Aufstiegsanwärter am Ostermontag? Leader SpVgg Ruhmannsfelden hat den SV Garham zu Gast, der seinen Chance auf einen Spitzenplatz nach der 2:3-Heimniederlage am Gründonnerstag gegen die U23 des SV Schalding-Heining endgültig eingebüßt hat. Vor dem ungemütlichen Gang zum allerdings 2026 noch punktlosen TSV Grafenau steht die SpVgg GW Deggendorf. Keinen Deut einfacher wird die Auswärtsaufgabe des FC Künzing, der beim unberechenbaren B-Team des SV Schalding-Heining ran muss. Der formstarke Rangvierte SV Grainet reist als haushoher Favorit zum Tabellenvorletzten SV Hofkirchen, der im Abstiegskampf jeden Zähler braucht. Gleiches gilt für den SV Hutthurm, der im Derby gegen den ebenfalls noch gefährdeten FC Obernzell-Erlau fast schon zum Siegen verdammt ist.



Manuel Mörtlbauer (Trainer SV Schalding-Heining II): "Wir spielen gegen einen Titelkandidaten, der richtig gut drauf ist. Wir werden kämpferisch auf jeden Fall die gleiche Leistung wie in Garham abrufen müssen. Fußballerisch können und müssen wir zulegen, wenn wir am Ende nicht mit leeren Händen dastehen wollen."



Personalien: Die Lage spitzt sich immer mehr zu, da nun auch noch Dominik Götzer und Philipp Dorfer ersetzt werden müssen.







Matthias Süß (Trainer FC Künzing): "Nach unserem verdienten Heimsieg gegen Hofkirchen, erwartet uns in Schalding ein sehr schweres Auswärtsspiel. Die Bayernliga-Reserve hat frühzeitig die Klasse gesichert und steht zurecht auf den sechsten Platz. Das Hinspiel war schon sehr umkämpft - ähnliches erwarten wir auch morgen."



Personalien: Neben den Dauerpatienten werden Youngster Jakob Schönhofer, Simon Kröninger und "Oldie" Sebastian Angerer nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein.



Jochen Freidhofer (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Mit dem überzeugenden 4:1-Auswärtssieg in Mauth hat die Mannschaft die richtige Antwort gegeben. Ich hoffe, dass der Groschen gefallen ist und wir unsere Leistung gegen den SV Garham bestätigen können. Unser Gegner hat sich stark im Saisonverlauf gesteigert und hat eine klare Spielidee. Darauf sind wir vorbereitet und wollen unsere Stärken wieder ausnützen."



Personalien: Weiterhin passen müssen Tim Weinberger und Marcel Steinbauer.







Holger Stemplinger (Trainer SV Garham): "Nach der unnötigen Niederlage gegen Schalding fahren wir am Montag zum Primus nach Ruhmannsfelden. Uns ist bewusst, dass die Trauben bei der Freidhofer-Elf sehr hoch hängen, da sie auch unbedingt einen Sieg brauchen. Schaut man alleine auf das Torverhältnis, sieht man schon was uns erwartet: defensiv sehr kompakt und eine starke Offensive. Daher wären wir hier natürlich mit dem obligatorischen Auswärtspunkt sehr zufrieden."



Personalien: Schwer wiegt der Ausfall von Co-Spielertrainer Simon Weber, der gegen Schalding vom Platz gestellt wurde. Johannes Leizinger ist ebenfalls nicht dabei.



Julian Liebenow (Spielertrainer SV Hutthurm): "Gegen Deggendorf zeigten wir eine Leistungssteigerung. Jedoch wirft es jeden Spielplan über den Haufen, wenn man sich nach sieben Minuten das erste Gegentor einfängt. Gegen Obernzell-Erlau geht es für beide Mannschaften um sehr viel. Wir müssen punkten und damit am Montag anfangen. Ich erwarte ein sehr enges Spiel, bei dem Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage entscheiden werden."



Personalien: Zwar ist die Rotsperre von Philipp Reitberger abgelaufen, dafür erhielt Johannes Knon in Deggendorf einen Platzverweise und wird seinen Farben damit genauso wie Liebenow, Johannes Krückl und Jakob Knab fehlen.





Jonas Stefan (Sportlicher Leiter FC Obernzell-Erlau): "Nach dem intensiven Derby gegen Oberdiendorf erwartet uns ein direkter Abstiegskonkurrent. Wir wissen um die Stärke der der Hutthurmer Einzelspieler. Die letzten Ergebnisse gegen Mannschaften aus der Spitzengruppe der Liga, lassen uns daran nicht zweifeln. Für uns ist es ein sehr wichtiges Spiel im Kampf um den Klassenerhalt. Mit einem Sieg können wir uns acht Punkte von Hutthurm absetzen. Das muss das Ziel für den Ostermontag sein."



Personalien: Chefanweiser Jochen Fröschl kann nicht mit Hannes Rauscher, Benedikt Kleinert, Leon Schiller und Paul Stögbauer planen.







Der TSV Grafenau hofft auf sein erstes Erfolgserlebnis nach der Winterpause – Foto: Bernardo Picture









Heute, 15:00 Uhr TSV Grafenau Grafenau SpVgg GW Deggendorf Deggendorf 15:00 live PUSH



Alexander Adam (Trainer TSV Grafenau): "Drei Niederlagen zum Start sind natürlich sehr ernüchternd. Mit einer vierten wären wir dann wieder endgültig hinten drin - das müssen wir verhindern."



Personalien: Mit Ausnahme von Johannes Fuchs sind alle Mann an Bord.





Andreas Schäfer (Sportkoordinator SpVgg GW Deggendorf): "Grafenau hatte nach der Winterpause bislang ein sehr schweres Programm. Eine gestandene Bezirksligamannschaft, die körperlich robust ist, Fußball spielen kann und vor allem bei Standards brandgefährlich ist. Wir stehen vor einer hohen Auswärtshürde, wollen aber unsere Ungeschlagen-Serie fortführen."



Personalien: Weiterhin kein Thema sind Sebastian Kett, Roman Artemuk, Valentin Bobenhausen und Julius Reiner.







Heute, 16:00 Uhr SV Hofkirchen Hofkirchen SV Grainet Grainet 16:00 PUSH



Peter Gallmaier (Trainer SV Hofkirchen): "In Künzing haben wir 70 Minuten ein gutes Spiel gemacht. Nach der Ampelkarte haben wir aber dann die gesamte Ordnung und den Zusammenhalt verloren, so dass die Niederlage nicht mehr abwendbar war. Man hat dann ganz deutlich gesehen, dass man diese Leistung über die gesamte Spielzeit bringen muss - ansonsten hat man in dieser Liga keine Chance. Das wird gegen Grainet nicht anders sein. Unser Gegner ist einer der Aufstiegskandidaten und wird jede Schwäche oder Fehler von uns gnadenlos ausnutzen. Wenn wir es aber schaffen, hochkonzentriert und fehlerfrei zu bleiben, dazu wieder als Team agieren, sind wir jederzeit in der Lage, etwas Zählbares zu holen."



Personalien: Lediglich Thomas Hidringer kann nicht auflaufen.





Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): "Nach dem verdienten Heimsieg gegen den TSV Grafenau erwartet uns am Ostermontag eine sehr schwierige und undankbare Aufgabe beim SV Hofkirchen. Unser Gegner benötigt Punkte im Abstiegskampf und dementsprechend werden sie das Spiel wohl auch angehen. Im Hinspiel haben wir uns auch lange Zeit sehr schwer getan und konnten nur einen hart erkämpften Sieg einfahren. Wir sind uns deshalb der Schwere des Spiels bewusst und wissen, dass wir wieder an unser Leistungslimit kommen müssen, um in Hofkirchen bestehen zu können."



Personalien: Hannes Gumminger und Christian Moser können nicht mitwirken.





Peter Gallmaier (Trainer SV Hofkirchen): "In Künzing haben wir 70 Minuten ein gutes Spiel gemacht. Nach der Ampelkarte haben wir aber dann die gesamte Ordnung und den Zusammenhalt verloren, so dass die Niederlage nicht mehr abwendbar war. Man hat dann ganz deutlich gesehen, dass man diese Leistung über die gesamte Spielzeit bringen muss - ansonsten hat man in dieser Liga keine Chance. Das wird gegen Grainet nicht anders sein. Unser Gegner ist einer der Aufstiegskandidaten und wird jede Schwäche oder Fehler von uns gnadenlos ausnutzen. Wenn wir es aber schaffen, hochkonzentriert und fehlerfrei zu bleiben, dazu wieder als Team agieren, sind wir jederzeit in der Lage, etwas Zählbares zu holen."Personalien: Lediglich Thomas Hidringer kann nicht auflaufen.Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): "Nach dem verdienten Heimsieg gegen den TSV Grafenau erwartet uns am Ostermontag eine sehr schwierige und undankbare Aufgabe beim SV Hofkirchen. Unser Gegner benötigt Punkte im Abstiegskampf und dementsprechend werden sie das Spiel wohl auch angehen. Im Hinspiel haben wir uns auch lange Zeit sehr schwer getan und konnten nur einen hart erkämpften Sieg einfahren. Wir sind uns deshalb der Schwere des Spiels bewusst und wissen, dass wir wieder an unser Leistungslimit kommen müssen, um in Hofkirchen bestehen zu können."Personalien: Hannes Gumminger und Christian Moser können nicht mitwirken. Außerdem spielen:

Heute, 15:00 Uhr SV Oberpolling Oberpolling TSV Mauth Mauth 15:00 PUSH











