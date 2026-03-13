Spitzentrio unter Druck – Kellerduelle verschärfen Abstiegsrennen

Am kommenden Sonntag steht in der Bezirksliga der 23. Spieltag auf dem Programm. Während das Spitzentrio seine Positionen behaupten will, kommt es im unteren Tabellendrittel zu mehreren direkten Duellen im Kampf um den Klassenerhalt.
Im Tabellenkeller treffen Mannschaften mit zuletzt unterschiedlichen Formkurven aufeinander. TuS Eintracht Rulle reist nach starken Auftritten gegen Spitzenteams zu Viktoria 08 Georgsmarienhütte. Parallel will der SV Quitt Ankum im direkten Duell mit Schlusslicht SV Alfhausen mit einem Heimsieg den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze herstellen.
Spitzenteams vor kniffligen Aufgaben
Der Tabellenführer SV Bad Rothenfelde steht beim SSC Dodesheide vor einer anspruchsvollen Auswärtsaufgabe. Der Gastgeber gilt als schwer berechenbar, während Bad Rothenfelde sein zuletzt geschrumpftes Punktepolster an der Tabellenspitze verteidigen will.
Auch Verfolger Blau-Weiss Hollage ist auswärts gefordert. Beim Hagener SV gehen die Gäste zwar als Favorit in die Partie, doch Hollage benötigt einen Sieg, um weiter auf mögliche Ausrutscher der Konkurrenz lauern zu können.
Der TuS Berge tritt derweil bei den Sportfreunden Lechtingen an. Nach dem 1:1 gegen den abstiegsbedrohten TuS Eintracht Rulle zeigte sich Trainer René Wolting zwar mit dem Spielverlauf einverstanden, das Ergebnis blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück. In Lechtingen wartet nun ein Gegner, der dank komfortablem Abstand zur Abstiegszone ohne großen Druck auftreten kann.
Direkte Duelle im Tabellenkeller
Besonders brisant ist das Aufeinandertreffen zwischen dem SV Quitt Ankum und dem SV Alfhausen. Im Duell Vorletzter gegen Letzter benötigen beide Teams dringend einen Sieg, um neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt zu schöpfen. Der Heimvorteil spricht für Ankum, doch die Gäste könnten trotz zuletzt unglücklicher Auftritte für eine Überraschung sorgen.
Mit Rückenwind reist TuS Eintracht Rulle zu Viktoria 08 Georgsmarienhütte. Nach dem überraschenden 1:1 gegen Tabellenführer Bad Rothenfelde und einem weiteren Punktgewinn beim Aufstiegsaspiranten TuS Berge hat sich das Team von Trainer Benny Hettwer vorerst die Abstiegsplätze verlassen. In der aktuellen Form scheint auch ein Auswärtserfolg möglich.
Ebenfalls unter Zugzwang steht der SC Glandorf im Heimspiel gegen den 1. FCR 09 Bramsche. Mit den Rückkehrern Peter Schöne und Kevin Scheckelhoff erhofft sich das Team zusätzliche Stabilität. Unter der Leitung des Trainerduos Thomas Raske und Matthias Hohenbrink soll der Heimvorteil genutzt werden, um im Abstiegskampf wichtige Punkte zu sammeln.
Weitere Begegnungen mit Spannungspotenzial
Der TSV Riemsloh hat sich mit zwei Siegen nach der Winterpause etwas Luft im Tabellenkeller verschafft, steht gegen den offensivstarken TSV Venne jedoch vor einer neuen Bewährungsprobe. Auch die Begegnung zwischen dem SV Bad Laer und der zweiten Mannschaft des SC Melle 03 verspricht ein enges Spiel im Mittelfeld der Tabelle.
Damit verspricht der 23. Spieltag nicht nur im Titelrennen, sondern vor allem im Tabellenkeller richtungsweisende Entscheidungen. Mehrere direkte Duelle könnten die Kräfteverhältnisse im Abstiegskampf bereits deutlich verschieben.