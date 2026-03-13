Spitzentrio unter Druck – Kellerduelle verschärfen Abstiegsrennen Enges Rennen an der Spitze – direkte Duelle im Tabellenkeller von Michael Eggert · Heute, 11:32 Uhr · 0 Leser

Fupa Bezirksliga - Archiv-Foto - – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Am kommenden Sonntag steht in der Bezirksliga der 23. Spieltag auf dem Programm. Während das Spitzentrio seine Positionen behaupten will, kommt es im unteren Tabellendrittel zu mehreren direkten Duellen im Kampf um den Klassenerhalt. Im Tabellenkeller treffen Mannschaften mit zuletzt unterschiedlichen Formkurven aufeinander. TuS Eintracht Rulle reist nach starken Auftritten gegen Spitzenteams zu Viktoria 08 Georgsmarienhütte. Parallel will der SV Quitt Ankum im direkten Duell mit Schlusslicht SV Alfhausen mit einem Heimsieg den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze herstellen.

Spitzenteams vor kniffligen Aufgaben Der Tabellenführer SV Bad Rothenfelde steht beim SSC Dodesheide vor einer anspruchsvollen Auswärtsaufgabe. Der Gastgeber gilt als schwer berechenbar, während Bad Rothenfelde sein zuletzt geschrumpftes Punktepolster an der Tabellenspitze verteidigen will.

Auch Verfolger Blau-Weiss Hollage ist auswärts gefordert. Beim Hagener SV gehen die Gäste zwar als Favorit in die Partie, doch Hollage benötigt einen Sieg, um weiter auf mögliche Ausrutscher der Konkurrenz lauern zu können. Der TuS Berge tritt derweil bei den Sportfreunden Lechtingen an. Nach dem 1:1 gegen den abstiegsbedrohten TuS Eintracht Rulle zeigte sich Trainer René Wolting zwar mit dem Spielverlauf einverstanden, das Ergebnis blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück. In Lechtingen wartet nun ein Gegner, der dank komfortablem Abstand zur Abstiegszone ohne großen Druck auftreten kann.

Trainer Rene Wolting - TUS Berge - – Foto: Fupa